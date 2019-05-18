İşte Başakşehir'in galibiyet şifresi!
18 Mayıs 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri İşte Başakşehir'in galibiyet şifresi!

İşte Başakşehir'in galibiyet şifresi!

İşte Başakşehir'in galibiyet şifresi!

'in 33'üncü haftasında kritik bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonluk düğümünün çözüleceği mücadelede deplasmanına çıkacak olan karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Karşılaşma yarın saat 19'da başlayacak.

Kritik haftada deplasmanına çıkacak olan 'de , ve görev alamayacak. Tedavisi süren 'nun durumu ise maç saati belli olacak. Avcı'nın saha içinde en güvendiği isim olan ve oynanan oyunda önemli bir yeri olan Belözoğlu'nun kritik maçta görev alması takım içinde de pozitif bir hava oluşturacak. Teknik direktör Avcı'nın önemli maça şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Mert- Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Elia (Robinho), Bajic (Adebayor)

DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR'DA
'in 33'üncü haftasında oynanacak Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının hakemi olan , bu sezon 23 maçta görev alarak en çok düdük çalan hakem oldu.

Çakır, bu sezon tarafından da üst düzey maçlarda da görev alırken Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 89 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi. 4 kez de penaltı kararı veren Çakır 1 kez de çift sarıdan kırımızı kartını çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın 3 maçını yönetirken sarı kırmızılı takım 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çakır, Galatasaray'ın deplasmanda ' 1-0 yendiği, 'a 1-0 mağlup olduğu ve ile de 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı.

Çakır'ın yönettiği 4 maça çıkan turuncu lacivertli takımın ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Cüneyt Çakır, Başakşehir'in ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla mağlup ettiği, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla yenildiği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1'lik skorla puanları paylaştığı karşılaşmaları yönetti.

ŞİFRE PAS OYUNU VE HIZLI HÜCUM
Ligin kader maçında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir, taraftar baskısını da arkasına alacak olan sarı kırmızılıları pas oyunu ve hızlı hücumla durdurmaya çalışacak. Başakşehir, kaptan Emre Belözoğlu'nun ve 'nin orta sahadaki uyumu ve Visca ile Elia'nın hızlı hücumlarıyla rakip kalede gol arayacak. İleri uçta Bajic'in yanı sıra Adebayor'un da görev alması seçenek dahilinde. Bu tarz baskısı yüksek maçlarda kritik goller atan Adebayor'u Avcı sahaya sürebilir. Devre arası takıma katılan Robinho, beklenileni verememiş olsa da tecrübesiyle fayda sağlayabilir. Sol kanatta da görev alabilen Brezilyalı yıldızın Elia'nın yerine ilk 11'de sahaya çıkması muhtemel.

İLKLERİN PEŞİNDE
Turuncu lacivertliler şampiyonluk kupasını kazanmalarının ardından bu başarıyı elde etmiş 6'ncı takım olacak. Ayrıca Başakşehir'de kariyerlerinde şampiyonluk kupasını ilk kez kaldıracak birçok futbolcu bulunuyor. İlk kez şampiyonluk yaşayacak isimler şu şekilde: , Faruk Çakır, Alexandru Epureanu, Marcio Mossoro, Riad Bajic, , Alparslan Erdem, , Joseph Attamah, Fedor Kudriashov, Stefano Napoleoni, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir.

  1. 18.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İşte Başakşehir'in galibiyet şifresi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN