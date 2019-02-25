Medipol Başakşehir'den ısıtıcı yalanlaması geldi
Medipol Başakşehir dün akşamki Bursaspor mücadelesinde misafir takım tribününde ısıtıcıların çalışmadığı iddiasını yalanladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Bursaspor ile dün sahasında oynadığı mücadelede rakip takım taraftarlarının bulunduğu tribünde ısıtıcıların çalıştırılmadığı iddialarını yalanladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Misafir takım tribününde ısıtıcıların çalışmadığı bilgisi tamamen asılsızdır. Her maçta olduğu gibi Bursaspor mücadelesinde de deplasman tribününde yer alan ısıtıcılar sorunsuz şekilde çalışmıştır." ifadeleri yer aldı.
- 25.02.2019
- Güncelleme: 25.02.2019 17:18
- Transferi için bomba sözler! ''Onlar için daha ne yapayım''
- Galatasaray'da çılgın transfer planı! Trezeguet, Onyekuru...
- Ali Koç için flaş sözler! "Tanrı onu cezalandırdı"
- Burak Yılmaz'dan Beşiktaş Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı sözler!
- Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak mı? İşte Vodafone Park'taki son durum
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Medipol Başakşehir'den ısıtıcı yalanlaması geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.