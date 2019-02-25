Medipol Başakşehir'den ısıtıcı yalanlaması geldi
25 Şubat 2019, Pazartesi
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'den ısıtıcı yalanlaması geldi

Medipol Başakşehir'den ısıtıcı yalanlaması geldi

dün akşamki mücadelesinde misafir takım tribününde ısıtıcıların çalışmadığı iddiasını yalanladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, ile dün sahasında oynadığı mücadelede rakip takım taraftarlarının bulunduğu tribünde ısıtıcıların çalıştırılmadığı iddialarını yalanladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Misafir takım tribününde ısıtıcıların çalışmadığı bilgisi tamamen asılsızdır. Her maçta olduğu gibi Bursaspor mücadelesinde de deplasman tribününde yer alan ısıtıcılar sorunsuz şekilde çalışmıştır." ifadeleri yer aldı.

  1. 25.02.2019
  2. Güncelleme: 25.02.2019 17:18
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