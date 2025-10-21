CANLI SKOR ANA SAYFA
Gelinim Mutfakta 21 Ekim bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta 21 Ekim bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Kanal D’nin eğlenceli yemek programı Gelinim Mutfakta, Aslı Hünel’in sunumuyla hafta içi her gün ekrana geliyor. Peki, 21 Ekim 2025’te Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu ve bilezikleri hangi gelin aldı? Yarışmada gelinler hem lezzet hem de sunum açısından jüri karşısında kıyasıya mücadele ediyor. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 09:15
Gelinim Mutfakta 21 Ekim bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Kanal D'nin eğlenceli yemek programı Gelinim Mutfakta, Aslı Hünel'in sunumuyla hafta içi her gün ekrana geliyor. Peki, 21 Ekim 2025'te Gelinim Mutfakta günün kazananı kim oldu ve bilezikleri hangi gelin aldı? Yarışmada gelinler hem lezzet hem de sunum açısından jüri karşısında kıyasıya mücadele ediyor. Hafta içi her gün devam eden Gelinim Mutfakta'da bu puanlar, haftalık bilezik yarışında önemli bir rol oynuyor. İzleyiciler, bölümlerdeki sürprizler ve eğlenceli anlarla ekran başında programı kaçırmamak için sabırsızlanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 21 Ekim bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 21 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta yeni bölümün ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 20 EKİM KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 20 Ekim bölümünde çeyrek altını kazanan gelini belirlemek için kura çekildi. Kurayı kazanarak çeyrek altının sahibi olan gelin Tuğba oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 20 EKİM PUAN DURUMU

Tuğba: 20

Miyase: 20

Hanife: 13

Begüm: 7

GELİNİM MUTFAKTA 17 EKİM CUMA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün en yüksek puanını alarak çeyrek altını ve 10 altın bileziği kazanan gelin Miyase oldu.

Gelinim Mutfakta puan durumu

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

