MasterChef Bireysel Dokunulmazlık Oyunu | 9 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? - MasterChef Türkiye eleme adayları son liste!

MasterChef 9 Ekim eleme adayı kim oldu? TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de 9 Ekim 2025 Perşembe günü eleme heyecanı doruktaydı. Yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oynadı ve jürinin beğenmediği tabakları yapan isimler potaya girmemek için kıyasıya mücadele verdi. Ancak günün sonunda en başarısız tabağı çıkaran yarışmacı, haftanın son eleme adayı oldu. Peki MasterChef'te bu hafta eleme potasına kimler girdi? 9 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler ve eleme listesi...

MASTERCHEF 9 EKİM ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 9 Ekim Perşembe günü son eleme adayının kim olduğu henüz belli olmadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

-Ayten

-Barış

-İhsan

-Sezer

-Sümeyye

-Aslı

Son eleme adayı, 9 Ekim Perşembe günü yayınlanacak MasterChef Türkiye bireysel dokunulmazlık oyununun ardından belli olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?