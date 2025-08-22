Medusa Darbesi (The Bourne Supremacy) filminin konusu ne? Medusa Darbesi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Medusa Darbesi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Paul Greengrass'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Medusa Darbesi filminin konusu ne? Medusa Darbesi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
MEDUSA DARBESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Umulmadık bir zamanda ve şaibeli bir şekilde Çin'in Başbakan yardımcısı, bir çok soru işaretini ardında bırakarak öldürülür. Olay üzerine dört bir koldan gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde birincil zanlı olarak meşhur CIA tetikçisi Jason Bourne belirlenir. Ancak aslında böyle biri yoktur. Bu isim, David Webb adında bir süikastçının takma adıdır. Bir süre sonra kendi adını kullanarak cinayetler işleyen birinin olduğunu anlayan Webb, bu işin orta yerinde bulur kendisini. Bir de üstüne sevdiği kadın kaçırılır. Şimdi casuslar arası, aksiyon dolu bir savaş başlamıştır.
MEDUSA DARBESİ OYUNCULARI KİM?
Matt Damon
Julia Stiles
Franka Potente
Joan Allen
Brian Cox
Karl Urban
Patrick Crowley
Michelle Monaghan
Gabriel Mann
Marton Csokas
Tomas Arana
Tom Gallop
Oksana Akinşina
John Bedford Lloyd
Karel Roden
Ethan Sandler
Wanja Mues
Vitaliy Abdulov
Ivan Shvedoff
Jon Collin Barclay
Sean Smith
Shane Sinutko
Dominique Chiout
Marina Weiss-Burgazlieva
Victoria Unikel
Nick Wilder
Denis Burgazliev
Claudio Maniscalco
Dirk Schoedon
Yevgeni Sitokhin
Violetta Gräfin Tarnowska Bronner
Aleksey Shmarinov
Oksana Semenova
Aleksey Trotsenko
Aleksandr Dubina
Stephan Wolf-Schönburg
Aleksey Medvedev
Tim Griffin
Guendalina Ward
Hélène Cardona
Massimiliano Manfredi
Laura Boccanera
Sergei Bystritsky
Dan Bradley
Chiara Colizzi
Stefano De Sando
MEDUSA DARBESİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Medusa Darbesi filminin yapım yılı 2004'tür.