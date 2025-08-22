CANLI SKOR ANA SAYFA
Medusa Darbesi (The Bourne Supremacy) filminin konusu ne? Medusa Darbesi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Paul Greengrass'ın oturduğu ve başrollerini Matt Damon, Joan Allen ve Brian Cox'un paylaştığı Medusa Darbesi filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, casusluk ve gerilim türündeki 2004 yapımı Medusa Darbesi hakkında arama motorlarında araştırılan 'Medusa Darbesi filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 14:10
Medusa Darbesi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Paul Greengrass'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Medusa Darbesi filminin konusu ne? Medusa Darbesi oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

MEDUSA DARBESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Umulmadık bir zamanda ve şaibeli bir şekilde Çin'in Başbakan yardımcısı, bir çok soru işaretini ardında bırakarak öldürülür. Olay üzerine dört bir koldan gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde birincil zanlı olarak meşhur CIA tetikçisi Jason Bourne belirlenir. Ancak aslında böyle biri yoktur. Bu isim, David Webb adında bir süikastçının takma adıdır. Bir süre sonra kendi adını kullanarak cinayetler işleyen birinin olduğunu anlayan Webb, bu işin orta yerinde bulur kendisini. Bir de üstüne sevdiği kadın kaçırılır. Şimdi casuslar arası, aksiyon dolu bir savaş başlamıştır.

MEDUSA DARBESİ OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Julia Stiles

Franka Potente

Joan Allen

Brian Cox

Karl Urban

Patrick Crowley

Michelle Monaghan

Gabriel Mann

Marton Csokas

Tomas Arana

Tom Gallop

Oksana Akinşina

John Bedford Lloyd

Karel Roden

Ethan Sandler

Wanja Mues

Vitaliy Abdulov

Ivan Shvedoff

Jon Collin Barclay

Sean Smith

Shane Sinutko

Dominique Chiout

Marina Weiss-Burgazlieva

Victoria Unikel

Nick Wilder

Denis Burgazliev

Claudio Maniscalco

Dirk Schoedon

Yevgeni Sitokhin

Violetta Gräfin Tarnowska Bronner

Aleksey Shmarinov

Oksana Semenova

Aleksey Trotsenko

Aleksandr Dubina

Stephan Wolf-Schönburg

Aleksey Medvedev

Tim Griffin

Guendalina Ward

Hélène Cardona

Massimiliano Manfredi

Laura Boccanera

Sergei Bystritsky

Dan Bradley

Chiara Colizzi

Stefano De Sando

MEDUSA DARBESİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Medusa Darbesi filminin yapım yılı 2004'tür.

