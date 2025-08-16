CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Magazin ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA (HIDDEN STRIKE) FİLMİNİN KONUSU NE? | Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Scott Waugh'un oturduğu Ölümcül Çarpışma filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Macera, fantastik ve aile türündeki 2020 yapımı Ölümcül Çarpışma hakkında arama motorlarında araştırılan 'Ölümcül Çarpışma filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:15 Güncellema Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:16
Ölümcül Çarpışma filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Scott Waugh'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ölümcül Çarpışma filminin konusu ne? Ölümcül Çarpışma oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Irak'ın Musul kentinde Çin tarafından işletilen bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında, petrol işçilerini çıkarmak için Çinli bir özel güvenlik müteahhidi çağrılır. Ancak, saldırganların asıl planının petrolden bir servet çalmak olduğunu öğrenir ve onları durdurmak için eski bir Amerikan denizcisiyle iş birliği yapar.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Jackie Chan
  • John Cena
  • Ma Xinrui
  • Pilou Asbæk
  • Zhenwei Wang
  • Gong Jun
  • Amadeus Serafini
  • Rima Zeidan
  • Jiang Wenli
  • Tim Man
  • Temur Mamisashvili
  • Max Huang
