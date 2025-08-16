ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA (HIDDEN STRIKE) FİLMİNİN KONUSU NE? | Ölümcül Çarpışma filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Ölümcül Çarpışma filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Scott Waugh'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Ölümcül Çarpışma filminin konusu ne? Ölümcül Çarpışma oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Irak'ın Musul kentinde Çin tarafından işletilen bir petrol rafinerisi saldırıya uğradığında, petrol işçilerini çıkarmak için Çinli bir özel güvenlik müteahhidi çağrılır. Ancak, saldırganların asıl planının petrolden bir servet çalmak olduğunu öğrenir ve onları durdurmak için eski bir Amerikan denizcisiyle iş birliği yapar.

ÖLÜMCÜL ÇARPIŞMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?