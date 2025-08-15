CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI | Hızlı ve Öfkeli 7 nerede, ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 film özeti

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI | Hızlı ve Öfkeli 7 nerede, ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 film özeti

Yönetmen koltuğuna James Wan'ın oturduğu Hızlı ve Öfkeli film serisinin 7. filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak. Dominic Toretto ve arkadaşlarının suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermesinden sonra intikam uğruna yeni bir maceraya atılmasını konu alan film, aksiyon sahneleriyle nefes kesecek. İşte Hızlı ve Öfkeli 7 filminin konusu, oyuncuları ve detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 13:44 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 13:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI | Hızlı ve Öfkeli 7 nerede, ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 film özeti

2015 yapımı 'Hızlı ve Öfkeli 7' filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Sinemaseverlerin beğenisini kazanan ve televizyon ekranlarında filmseverler ile buluşmaya hazırlanan Hızlı ve Öfkeli 7 filmine dair detaylar da arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 7 filmine dair merak edilenler...

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dominic Toretto ve arkadaşları eskiden olduğu gibi suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin öncesinde Owen Shaw'u hastanede yoğun bakıma gönderdikten sonra yollarını ayırmışlardır fakat Shaw'un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham) ona bunları yapanları bulup intikamı almak için ilk önce Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye yemin etmiştir.

Aynı zamanda Jakarde adlı Somalili bir terörist ve Mr. Nobody diye bilinen bir üst düzey hükumet görevlisi, Tanrının Gözü isminde çok önemli bir bilgisayar yazılımını ele geçirmek istemektedir.

Toretto takımı bir araya getirerek güzel bir anlaşma yapar. Bu plana göre tanrının gözünü ele geçirerek peşlerindeki Shaw'dan da kurtulacaklardır ancak planlar istedikleri gibi ilerlemez; peşlerinde ki kötü adam Dom'dan daha zeki çıkacaktır ve takım olarak büyük tehlikeler yaşayacaklar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Paul Walker - Brian O'Conner
  • Vin Diesel - Dominic Toretto
  • Dwayne Johnson - Luke Hobbs
  • Michelle Rodriguez - Letty Ortiz
  • Jason Statham - Deckard Shaw
  • Jordana Brewster - Mia Toretto
  • Lucas Black - Sean Boswell
  • Tyrese Gibson - Roman Pearce
  • Nathalie Emmanuel - Ramsey
  • Elsa Pataky - Elena Neves
  • Djimon Hounsou - Mose Jakande
  • Ali Fazal - Safar
  • Tony Jaa - Kiet
REKLAM - Türk Telekom
Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
DİĞER
Beşiktaş - St.Patrick's maçı sonrası ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri...
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Bonservis ücreti...
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı canlı yayın bilgisi! 13:03
G.Saray - F. Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray - F. Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı! 12:23
Romulo'nun transferini resmen açıklandı! Romulo'nun transferini resmen açıklandı! 12:06
Taylan Bulut kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Taylan Bulut kimdir? Kaç yaşında ve nereli? 11:48
F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! İspanyol ekipleriyle görüşüyor F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! İspanyol ekipleriyle görüşüyor 11:28
Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda? Rennes - Marsilya maçı hangi kanalda? 11:26
Daha Eski
Villarreal - Real Oviedo maçı hangi kanalda? Villarreal - Real Oviedo maçı hangi kanalda? 11:20
Girona - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? Girona - Rayo Vallecano maçı hangi kanalda? 11:15
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:14
Liverpool - Bournemouth maçı hangi kanalda? Liverpool - Bournemouth maçı hangi kanalda? 11:09
Serik Belediyespor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Serik Belediyespor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda? 11:02
F.Bahçe'de Anderson Talisca endişesi! F.Bahçe'de Anderson Talisca endişesi! 10:38