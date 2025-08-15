HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI | Hızlı ve Öfkeli 7 nerede, ne zaman çekildi? Hızlı ve Öfkeli 7 film özeti

2015 yapımı 'Hızlı ve Öfkeli 7' filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Sinemaseverlerin beğenisini kazanan ve televizyon ekranlarında filmseverler ile buluşmaya hazırlanan Hızlı ve Öfkeli 7 filmine dair detaylar da arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. İşte Hızlı ve Öfkeli 7 filmine dair merak edilenler...

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dominic Toretto ve arkadaşları eskiden olduğu gibi suç dünyasından uzaklaşmaya karar vermişlerdir. Hikayenin öncesinde Owen Shaw'u hastanede yoğun bakıma gönderdikten sonra yollarını ayırmışlardır fakat Shaw'un kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham) ona bunları yapanları bulup intikamı almak için ilk önce Torretto olmak üzere ekibin üyelerini tek tek öldürmeye yemin etmiştir.

Aynı zamanda Jakarde adlı Somalili bir terörist ve Mr. Nobody diye bilinen bir üst düzey hükumet görevlisi, Tanrının Gözü isminde çok önemli bir bilgisayar yazılımını ele geçirmek istemektedir.

Toretto takımı bir araya getirerek güzel bir anlaşma yapar. Bu plana göre tanrının gözünü ele geçirerek peşlerindeki Shaw'dan da kurtulacaklardır ancak planlar istedikleri gibi ilerlemez; peşlerinde ki kötü adam Dom'dan daha zeki çıkacaktır ve takım olarak büyük tehlikeler yaşayacaklar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?