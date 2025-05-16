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Haberler Magazin Gizli Karargah (Secret Headquarters) filminin konusu ne ? |Gizli Karargah oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Gizli Karargah (Secret Headquarters) filminin konusu ne ? |Gizli Karargah oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Süper kahraman, komedi ve aksiyonu bir araya getiren "Gizli Karargâh" filmi televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmasının ardından merak konusu oldu.Yönetmenliğini Henry Joost ve Ariel Schulman’ın üstlendiği, senaryosunu Christopher L. Yost ile Josh Koenigsberg’in kaleme aldığı 2022 yapımı hakkında,“Gizli Karargâh filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?” gibi sorular arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Tüm detayları haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 11:09
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Gizli Karargah (Secret Headquarters) filminin konusu ne ? |Gizli Karargah oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Gizli Karargah filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Henry Joost ve Ariel Schulman'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Gizli Karargah filminin konusu ne? Gizli Karargah oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

GİZLİ KARARGAH (SECRET HEADQUARTERS) FİLMİNİN KONUSU NE ?

Jack Kincaid, güçlerini devralmak ve dünyayı kurtarmak için uzaylı bir eser tarafından seçilen bir süper kahraman olan Muhafız'dır, ancak kahramanlık görevleri, oğlu Charlie'ye karşı ebeveynlik görevlerini ihmal etmesine ve aralarının açılmasına neden olur. Charlie, Jack'in doğum günü için Jack'in evinde kaldığında, arkadaşları Barry Berger, Lizzie ve Maya Monroe'yu davet eder ve Jack'in yeraltı sığınağını bulup gizli kimliğini öğrenirler. Bu arada, silah CEO'su Ansel Argon, Muhafız'ın güç kaynağını uğursuz planları için kullanmak ister.

Çocuklar Jack'in aletlerini kullandıktan sonra, Argon'un baş paralı askeri Sean Irons, ekibini güç kaynağını takip etmeye getirir. Çocuklar onlara karşı savaşır ve Jack tam zamanında varmayı başarır, ancak Berger kaynağı okulda dolabına bağlı bir portaldan gönderdiğinde, Argon kostümünü almak için Jack'in aletlerinden birini kullanır ve kaynağı bulmak için Berger'ı kaçırır. Charlie, arkadaşlarını ve ıslah olmuş bir Irons'ı, aletlerini almak için geri savaşmaya götürür. Hesaplaşma okul dansı sırasında gerçekleşir ve Charlie'nin Argon'u bir el bombasıyla başka bir boyuta bir portaldan göndermesiyle sona erer. Sonunda Maya ile dans eder ve onu öper. Charlie, suçla birlikte savaşabilmek için Jack'e katılırken, Irons da Jack'in görev kontrolü olur.

GİZLİ KARARGAH (SECRET HEADQUARTERS) FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ ?

Gizli Karargah filmi 8 Ağustos 2022 yılında çekilmiştir.

GİZLİ KARARGAH (SECRET HEADQUARTERS) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM ?

Walker Scobell

Abby James Witherspoon

Momona Tamada

Jesse Williams

Owen Wilson

Charles Melton

Michael Peña

Kezii Curtis

Levy Tran

Jessie Mueller

David Lengel

DK Metcalf

Laila Pruitt

Dustin Ingram

Keith L. Williams

Ninja N. Devoe

Mallory Hoff

Lucius Baston

Aiden Malik

Forrest Deal

Nickolas Wolf

Dayna Beilenson

Labrandon Shead

Penelope Talleur

Connie McCracklin

Savannah Schultz

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