Koca Bebek Joe (Mighty Joe Young) filminin konusu ne? | Koca Bebek Joe oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Koca Bebek Joe filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ron Underwood'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Koca Bebek Joe filminin konusu ne? Koca Bebek Joe oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
KOCA BEBEK JOE FİLMİNİN KONUSU NE?
Koca Bebek Joe, kaçak avcılardan kurtarıldıktan sonra Los Angeles'ta suçluların tehditleri altında kalarak tekrar kurtarılmayı bekleyen bir gorilin öyküsünü konu ediniyor. Afrika'da yaşayan dev goril Joe, kaçak avcılar tarafından öldürülmek üzereyken zoolog Gregg O'Hara tarafından son anda kurtarılır. Kurtarıcıları, Joe'nun daha sakin bir yaşam sürmesi için onu California'daki bir hayvan rezervine götürmeyi planlar. Ancak Joe, onu kaçırıp satmak isteyen bir suçlunun tehdidi altındadır. Tehlikeyi fark eden Joe, Los Angeles'a kaçar. Şehri tehdit ettiği düşünüldüğünden öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Joe'nun, bir kez daha kurtarılması gerekmektedir.
KOCA BEBEK JOE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Charlize Theron
Terry Moore
Bill Paxton
Ray Harryhausen
Ted Hartley
Regina King
Rade Şerbetçiya
David Paymer
Naveen Andrews
Mika Boorem
Robert Wisdom
Peter Firth
Reno Wilson
John Alexander
Linda Purl
Cory Buck
Richard Riehle
Vicki Davis
Christian Clemenson
Marguerite Moreau
Geoffrey Blake
Lawrence Pressman
Tony Genaro
Deborah Kellner
Liz Georges
Lily Mariye
Judson Mills
Dina Merrill
Tracey Walter
Larry Brandenburg
Richard McGonagle
Damian Leake
Janet Eilber
Kaylan Romero
Flo DiRe
Hannah Swanson
Wiley M. Pickett
Cynthia Allison
Bethany Bassler
Neil Kopit
Rick Baker
Eugene Collier
Verne Troyer
Debbie Lee Carrington
Gary A. Hecker
Denise Cheshire