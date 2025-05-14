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Haberler Magazin Koca Bebek Joe (Mighty Joe Young) filminin konusu ne? | Koca Bebek Joe oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Koca Bebek Joe (Mighty Joe Young) filminin konusu ne? | Koca Bebek Joe oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Ron Underwood'un oturduğu Koca Bebek Joe filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, macera, aile türündeki 1999 yapımı Koca Bebek Joe hakkında arama motorlarında araştırılan 'Koca Bebek Joe filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 13:26 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 13:28
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Koca Bebek Joe (Mighty Joe Young) filminin konusu ne? | Koca Bebek Joe oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Koca Bebek Joe filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Ron Underwood'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Koca Bebek Joe filminin konusu ne? Koca Bebek Joe oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

KOCA BEBEK JOE FİLMİNİN KONUSU NE?

Koca Bebek Joe, kaçak avcılardan kurtarıldıktan sonra Los Angeles'ta suçluların tehditleri altında kalarak tekrar kurtarılmayı bekleyen bir gorilin öyküsünü konu ediniyor. Afrika'da yaşayan dev goril Joe, kaçak avcılar tarafından öldürülmek üzereyken zoolog Gregg O'Hara tarafından son anda kurtarılır. Kurtarıcıları, Joe'nun daha sakin bir yaşam sürmesi için onu California'daki bir hayvan rezervine götürmeyi planlar. Ancak Joe, onu kaçırıp satmak isteyen bir suçlunun tehdidi altındadır. Tehlikeyi fark eden Joe, Los Angeles'a kaçar. Şehri tehdit ettiği düşünüldüğünden öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Joe'nun, bir kez daha kurtarılması gerekmektedir.

KOCA BEBEK JOE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Charlize Theron

Terry Moore

Bill Paxton

Ray Harryhausen

Ted Hartley

Regina King

Rade Şerbetçiya

David Paymer

Naveen Andrews

Mika Boorem

Robert Wisdom

Peter Firth

Reno Wilson

John Alexander

Linda Purl

Cory Buck

Richard Riehle

Vicki Davis

Christian Clemenson

Marguerite Moreau

Geoffrey Blake

Lawrence Pressman

Tony Genaro

Deborah Kellner

Liz Georges

Lily Mariye

Judson Mills

Dina Merrill

Tracey Walter

Larry Brandenburg

Richard McGonagle

Damian Leake

Janet Eilber

Kaylan Romero

Flo DiRe

Hannah Swanson

Wiley M. Pickett

Cynthia Allison

Bethany Bassler

Neil Kopit

Rick Baker

Eugene Collier

Verne Troyer

Debbie Lee Carrington

Gary A. Hecker

Denise Cheshire

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