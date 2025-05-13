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Haberler Magazin Son Ultimatom filminin konusu ne? | Son Ultimatom oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Son Ultimatom filminin konusu ne? | Son Ultimatom oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Paul Greengrass'ın oturduğu Son Ultimatom filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, suç, gerilim türündeki 2007 yapımı Son Ultimatom hakkında arama motorlarında araştırılan 'Son Ultimatom filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 10:58
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Son Ultimatom filminin konusu ne? | Son Ultimatom oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Son Ultimatom filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Paul Greengrass'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Son Ultimatom filminin konusu ne? Son Ultimatom oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SON ULTİMATOM FİLMİNİN KONUSU NE?

Genç ve son derece uzman yeni yetişmiş katiller, hafızasını ve hayatta en çok sevdiği tek insanı kaybeden Bourne´u kurşunlarıyla yıldırmaya çalışıyor, her hareketini izliyor ve her ne pahasına olursa olsun, gerçek kimliğini öğrenmesini engellemeye çalışıyorlar.

SON ULTİMATOM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Julia Stiles

David Strathairn

Joan Allen

Paddy Considine

Albert Finney

Scott Glenn

Édgar Ramírez

Joey Ansah

Daniel Brühl

Tom Gallop

Corey Johnson

Colin Stinton

Scott Adkins

Kai Martin

Jeffrey Lee Gibson

Uriel Emil Pollack

Lucy Liemann

Chucky Venn

Mark Bazeley

Dan Fredenburgh

Branko Tomović

Arkie Reece

Laurence Possa

Albert Jones

Michael Wildman

Trevor St. John

William H. Burns

Omar Hernandez

Karl Urban

Jason Statham

Chris Cooper

Marton Csokas

Gabriel Mann

Tom Stoppard

John Bedford Lloyd

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Tanner Foust

Paul Attanasio

Dalvin Shcherbakov

Tina Simmons

Sergei Bystritsky

Dan Bradley

Luis Mottola

Julie Eagleton

Chris Cenatiempo

Glynis Brooks

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