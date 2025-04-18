CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi 18 Nisan Cuma? Bu hafta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi 18 Nisan Cuma? Bu hafta bilezikleri kim aldı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da bilezikleri alan isim merak ediliyor. Hafta boyu en yüksek puanı kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta kim elendi 18 Nisan Cuma? Gelinim Mutfakta bu hafta bilezikleri kim aldı?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 09:56 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 09:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta kim elendi 18 Nisan Cuma? Bu hafta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 18 NİSAN? | Gelinim Mutfakta'nın 1605. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin sahibi oldu. Hafta finali ile birlikte bir gelin ise kayınvalidesiyle birlikte programa veda etti. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 18 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 18 NİSAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da 18 Nisan Cuma günü çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 11 NİSAN CUMA GÜNÜ ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasının 14 - 18 Nisan haftasında haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi gün içerisinde belirlenecek.

GELİNİM MUTFAKTA 18 NİSAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak programa veda eden gelin program sonunda belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 17 Nisan Perşembe haftanın dördüncü gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 7 - 11 Nisan haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 11 Nisam Cuma haftanın son gününde kayınvalidelerden en düşük puanı alarak programa veda eden gelin Nur oldu.

ASpor CANLI YAYIN

Transferde bomba itiraf! Icardi ve F.Bahçe...
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Beşiktaş'ta santrfora tanıdık yıldız! Bomba isim listenin ilk sırasında...
Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı
G.Saray'dan Kolo Muani sürprizi!
G.Saray'dan yeni sezon bombası! Bu transfer Süper Lig'i sallar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool'un yıldızı F.Bahçe'ye! Liverpool'un yıldızı F.Bahçe'ye! 09:30
Beşiktaş'ta forvet operasyonu! Beşiktaş'ta forvet operasyonu! 09:20
G.Saray'dan yeni sezon bombası! Bu transfer Süper Lig'i sallar G.Saray'dan yeni sezon bombası! Bu transfer Süper Lig'i sallar 08:53
F.Bahçe transferde vites yükseltti! F.Bahçe transferde vites yükseltti! 08:51
Bugünkü maçlar 18 Nisan Cuma 2025 Bugünkü maçlar 18 Nisan Cuma 2025 08:21
Chelsea sahasında buruk turladı! Chelsea sahasında buruk turladı! 01:38
Daha Eski
Bodo Glimt penaltılarla yarı finalde! Bodo Glimt penaltılarla yarı finalde! 01:38
Chelsea sahasında buruk turladı! Chelsea sahasında buruk turladı! 01:31
Bodo Glimt penaltılarla yarı finalde! Bodo Glimt penaltılarla yarı finalde! 01:28
Avrupa Ligi'nde efsane maç! ManU yarı finalde Avrupa Ligi'nde efsane maç! ManU yarı finalde 01:19
Adalı'nın cezası açıklandı! Adalı'nın cezası açıklandı! 01:18
G.Saray'ın kalecisi R.Madrid'den! G.Saray'ın kalecisi R.Madrid'den! 01:18