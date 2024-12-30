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Haberler Magazin Terminatör: Kara Kader filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Terminatör: Kara Kader hangi yıl çekildi?

Terminatör: Kara Kader filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Terminatör: Kara Kader hangi yıl çekildi?

Yıldız oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla Terminatör: Kara Kader filmi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Tim Miller'ın yönetmenliğini üstlendiği film ilk kez 2019 yılında vizyona girmişti. Peki, Terminatör: Kara Kader filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 13:46 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 13:50
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Terminatör: Kara Kader filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Terminatör: Kara Kader hangi yıl çekildi?

David S. Goyer ve Justin Rhodes'un senaryosunu kaleme aldığı Terminatör: Kara Kader filmi merak konusu oldu. Terminatör: Kara Kader filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Terminatör: Kara Kader hangi yıl çekildi? sorularının yanıtları araştırılırken detayları sizler için derledik.

TERMİNATOR: KARA KADER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Terminatör: Kara Kader, gelecekten gelen Terminatörlere karşı zorlu bir mücadeleye giren Sarah Connor'ın hikayesini konu ediyor. Sarah Conor'ın Mahşet Günü'nü engellemesinin ve insan ırkının kaderini yeniden belirlemesinin üzerinden yıllar geçmiştir. Dani Ramos, kardeşi ve babasıyla ile birlikte Mexico City'de kendi halinde yaşayan bir kadındır.

Ancak gelecekten süper asker özelliklerine sahip olan Rev-9 adındaki yeni bir Terminatör, Dani'yi öldürmek üzere geçmişe gelir. Dani'nin kurtulma şansı, Grace ve Sarah Conor'a bağlıdır. Grace de gelecekten gelen bir süper askerdir. Bu sırada Rev-9, hiçbir şeyi umursamadan hedefine giden yolda karşısına çıkan her şeyi yok ediyordur. Dani, Grace ve Sarah'nın yolu sonunda T-800'e düşecektir. Sarah'nın geçmişi, onların tek umudu olur.

TERMİNATOR: KARA KADER OYUNCULARI

Arnold Schwarzenegger

Linda Hamilton

Mackenzie Davis

Gabriel Luna

Natalia Reyes

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