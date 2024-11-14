YEMEKTEYİZ puan tablosu 14 Kasım Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeynep kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 14 Kasım 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZEYNEP KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 14 Kasım yarışmacısı Zeynep Hanım oldu. Zeynep Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MURAT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Kasım yarışmacısı Murat Bey oldu. Murat Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Elif: 5

Zeynep: 5

Sema: 4

Ayla: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEMA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Kasım yarışmacısı Sema Hanım oldu. Sema Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Elif: 5

Zeynep: 4

Murat: 4

Ayla: 5