Tam Gaz (Baby Driver) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Tam Gaz filmi hangi yıl çekildi?

Edgar Wright imzalı aksiyon filmi Baby Driver, Wright'ın yönetmenliğini yaptığı müzik klibi "Blue Song"dan ilham alıyor. İlk kez 2017 yılında vizyona giren Tam Gaz (Baby Driver) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte yanıtı.

TAM GAZ (BABY DRIVER) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Baby genç yaşına rağmen oldukça deneyimli bir sürücüdür. Genç görünümü yüzünden Baby lakabını alan adam banka soyguncuları için sürücülük hizmeti vermektedir. Banka soygununun ardından kaçış için sürücülük yapan adamın yolu bir gün bir suç lideri ile kesişir ve onun için çalışmak zorunda kalır. Ancak girdiği bu iş başarısız olmaya mahkum bir soygundur. İşler ters gittiğinde peşine düşen farklı farklı insanlardan kaçmak zorunda kalır...

TAM GAZ FİLMİ OYUNCULARI