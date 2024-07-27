Haberler Magazin SİYAH GİYEN ADAMLAR: GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE? | Siyah Giyen Adamlar 4 filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

SİYAH GİYEN ADAMLAR: GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE? | Siyah Giyen Adamlar 4 filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Barry Sonnenfeld'in oturduğu Siyah Giyen Adamlar 4 filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Bilim Kurgu ve aksiyon türündeki film Siyah Giyen Adamlar 4 hakkında arama motorlarında araştırılan 'Siyah Giyen Adamlar 4 filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SİYAH GİYEN ADAMLAR: GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE? | Siyah Giyen Adamlar 4 filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Siyah Giyen Adamlar 4 filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Barry Sonnenfeld'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Siyah Giyen Adamlar 4 filminin konusu ne? Siyah Giyen Adamlar 4 oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SİYAH GİYEN ADAMLAR: GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN KONUSU NE?

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bu güne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadeleyi konu ediyor. Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

SİYAH GİYEN ADAMLAR: GLOBAL TEHDİT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Tessa Thompson
  • Chris Hemsworth
  • Liam Neeson
  • Emma Thompson
  • Rebecca Ferguson
  • F. Gary Gray
  • Kumail Nanjiani
  • Rafe Spall
  • Drew Massey
  • Laurent Bourgeois
  • Daniel Scott Smith
  • Tim Blaney
Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası
F.Bahçe'ye Portekizli ön libero!
DİĞER
MasterChef Mehmet Şef'in fenomen kızı Sude Yalçınkaya'nın cesur pozlarına "Baban görmüyor mu?" yorumları yağdı!
Başkan Erdoğan'dan Rize'de CHP'ye SGK borcu tepkisi: Vals gösterlilerine para var borç ödemeye yok! | Afet konutları teslim edildi
F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında...
Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'G.Saray'dan ayrılabilir'
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 15:18
Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası Flaş transfer iddiası! Semih'e Arabistan kancası 15:12
Şenol Can'dan Süper Lig sözleri! Şenol Can'dan Süper Lig sözleri! 14:02
Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Teklif ortaya çıktı 13:51
İmzayı attı iddialı konuştu: Beni sahada görsünler! İmzayı attı iddialı konuştu: Beni sahada görsünler! 13:40
Denizlispor Başkanı'ndan borç açıklaması! Denizlispor Başkanı'ndan borç açıklaması! 13:19
Daha Eski
Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni takımı belli oldu Tuğba Şenoğlu İvegin'in yeni takımı belli oldu 12:49
F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında... F.Bahçe'de flaş Saint-Maximin gelişmesi! Lugano maçında... 12:36
Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu Beşiktaş'a 20'lik stoper! Brezilya basını duyurdu 12:08
Galatasaray - Parma maçı detayları! Galatasaray - Parma maçı detayları! 11:52
Kaan Ayhan'dan Avrupa hedefi! Kaan Ayhan'dan Avrupa hedefi! 11:35
Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'G.Saray'dan ayrılabilir' Gündemi sarsacak transfer iddiası! 'G.Saray'dan ayrılabilir' 11:10