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GELİNİM MUTFAKTA Zeynep gelin diskalifiye mi oldu? Zeynep Kalyon neden diskalifiye edildi?

Kanal D ekranlarının en sevilen gündüz kuşağı yemek yarışmalarından Gelinim Mutfakta, 1413. bölümüyle 26 Haziran Çarşamba günü ekrana geliyor. Fragmanda yarışmacılardan yarışmacılardan Zeynep gelinin diskalifiye olduğu görülürken 'Gelinim Mutfakta Zeynep gelin diskalifiye mi oldu? Gelinim Mutfakta Zeynep Kalyon neden diskalifiye edildi?' soruları, en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 12:22
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GELİNİM MUTFAKTA Zeynep gelin diskalifiye mi oldu? Zeynep Kalyon neden diskalifiye edildi?

Gelinim Mutfakta, Gündüz Kuşağı yemek programlarının en sevilenleri arasındaki yerini koruyor. Yıllardır milyonları ekran başına kilitleyen program, kazanan yarışmacılara altın bilezik dağıtırken gelin-kaynana konseptiyle gerçekleşen yarışmada, belirlenen yemeği gelinler yapıyor, kaynanalar ise tadına bakıyor. Yemeklerin lezzetine göre gelinleri puanlayan kaynanalar, kendi gelinini birinci yapmak için birbirleriyle yarışıyor. 1413. bölümünde yarışmacılardan birinin diskalifiye olduğu öğrenilirken arama motorlarında araştırılan 'Gelinim Mutfakta Zeynep gelin diskalifiye mi oldu? Gelinim Mutfakta Zeynep Kalyon neden diskalifiye edildi?' sorularının cevabını sizler için derledik.

GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP GELİN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

1413. bölümüyle 26 Haziran Çarşamba günü ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da, bir gelin kurallara uymadığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. Yarışmadan çıkarılan gelin ise Zeynep Kalyon oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP KALYON NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Gelinlerden Zeynep gelinin yönetmenin odasına giderek yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Fragmanda görüldüğü üzere, sunucu Nursel Ergin, çekime ara verileceğini ve puanların sıfırlanacağını duyurdu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 6. sezon finali serisi 3 hafta sürecek ve bu süre boyunca eleme yapılmayacak. 3 haftanın sonunda en çok çeyrek altını alan birinci 50 bilezik, ikinci ise 30 bilezik alacak. Şu ana kadar gelinlerin topladığı altın sayıları şöyleydi:

Zeynep gelin: 3 çeyrek altın

Başak gelin: 3 çeyrek altın

Damla gelin: 2 çeyrek altın

Kıymet gelin: 4 çeyrek altın

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