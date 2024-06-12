YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 Haziran Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Kübra Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 12 Haziran 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KÜBRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Haziran yarışmacısı Kübra Hanım oldu. Kübra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Simge: 8

Fuat: 5

Hatice: 5

Mehmet: 7

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SİMGE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Haziran yarışmacısı Simge Hanım oldu. Simge Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Fuat: 2

Mehmet: 4

Hatice: 2

Kübra: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HATİCE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Haziran yarışmacısı Hatice Hanım oldu. Burcu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Simge: 4

Mehmet: 4

Fuat: 5

Kübra: 5