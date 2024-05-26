Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm yok mu? | ATV Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanmayacak mı? 26 Mayıs 2024

Her hafta pazar akşamları izleyici karşısına geçen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster atv ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölümü ilgiyle takip eden izleyiciler bu hafta programı göremeyince Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm yok mu? ATV Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yayınlanmayacak mı? sorguları yapmaya başladılar. Güncel bilgileri sizler için derledik.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YENİ BÖLÜM YOK MU?

Kim Milyoner Olmak İster 26 Mayıs 2024 tarihli yeni bölümü yayınlanmayacak ama saat 21.00'de özel bölümü ile ekranlara gelecek. Yarışma programının öncesinde ise saat 20.00'de Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması yayınlanıyor.