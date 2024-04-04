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ISPANAKLI SU BÖREĞİ TARİFİ | Ispanaklı su böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Türk mutfağının geleneksel lezzetleri arasında yer alan, incecik yufkaların arasındaki harcıyla böreklerin en sevilenlerinden olan su böreği, Ramazan'da sahur ve iftar sofralarında kendine yer buluyor. Ispanaklı su böreği de hem lezzeti hem de içindeki sebzelerle besleyiciliği sebebiyle son zamanların popüler tarifleri arasında yerini aldı. İşte ıspanaklı su böreği tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 13:00
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ISPANAKLI SU BÖREĞİ TARİFİ | Ispanaklı su böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

ISPANAKLI SU BÖREĞİ TARİFİ | Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri var olan lezzetlerden olan su böreği, hem yaz hem kış popülerliğini korumaktadır. Ispanaklısı da çok sevilen su böreğini evinde denemek isteyenler arama motorlarında 'Ispanaklı su böreği nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları nedir?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

ISPANAKLI SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Ispanaklı su böreği malzemeleri:

  • 12 adet yufka
  • 500 gram ıspanak
  • 1 büyük boy soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 200 gram beyaz peynir
  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber

Ispanaklı su böreği yapılışı:

  • Ispanakları iyice yıkayıp süzün ve doğrayın. Soğanı ince ince doğrayın.
  • Bir tavada 2 yemek kaşığı sıvı yağı ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  • Kavrulan soğanlara doğranmış ıspanakları ekleyin. Ispanaklar yumuşayıp suyunu çekene kadar pişirin.
  • Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuyan ıspanaklı karışıma beyaz peyniri ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın, iyice karıştırın.
  • Derin bir kapta yumurtaları ve sütü çırpın.
  • Yufkaları tezgaha serin. Her birini dörde keserek 4 parça elde edin.
  • Hazırladığınız yumurta ve süt karışımından yufkanın her bir parçasına sürün.
  • Sürdüğünüz yufkaları üst üste koyun. İlk yufkanın üstüne ıspanaklı karışımdan koyun. Diğer yufkaları da aynı işlemi yaparak koyun.
  • En üst katı da yufka olacak şekilde katlayın.
  • Keskin bir bıçakla dilimler halinde kesin.
  • Yağlanmış tepsiye dizin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  • Fırından aldıktan sonra ılımaya bırakın ve dilimleyerek servis yapın.

Ispanaklı su böreği püf noktaları:

  • Yufkaları nemli bir bezle örtüp dinlendirin. Böylece kurumalarını önleyebilir ve daha esnek olmalarını sağlayabilirsiniz.
  • Ispanağı pişirmeden önce kurulamaya özen gösterin. Islak ıspanak kullanmak su böreğinin iç harcının sulu olmasına sebep olabilir.

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