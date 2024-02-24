Haberler Magazin BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Büyükbaba ile Savaş (The War with Grandpa) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Büyükbaba ile Savaş (The War with Grandpa) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Tim Hill'in üstlendiği 2020 yapımı Büyükbaba ile Savaş filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, komedi sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Büyükbaba ile Savaş filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 10:48 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 10:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Büyükbaba ile Savaş (The War with Grandpa) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Büyükbaba ile Savaş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı aksiyon filmi Büyükbaba ile Savaş detayları haberimizde...

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusuyla büyük bir çatışmaya zorlanır. Maymunların hayal edilemez kayıplarından sonra Caesar, karanlık içgüdüleriyle mücadele eder ve türünün intikamını almak için kendi efsanevi macerasına başlar. Yolculuk onları en sonunda yüz yüze getirdiğinde; Caesar ve Albay, türlerinin ve gezegenin kaderini belirleyecek epik bir savaşta birbirlerine karşı savaşırlar.

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Robert De Niro
  • Oakes Fegley
  • Christopher Walken
  • Uma Thurman
  • Rob Riggle
  • Jane Seymour
  • Laura Marano
  • Cheech Marin
  • Poppy Gagnon
  • Colin Ford
  • Isaac Kragten
  • Faizon Love
  • T.J. McGibbon
  • Juliocesar Chavez
  • Joe Gelchion
  • Drew Scheid
  • Veronica Alicino
  • Heather Johansen
  • Kendrick Cross
  • Rutanya Alda
  • James Martin Kelly
  • Jeremy Childs
  • Clayton English
  • Eddie Fiola
  • Suehyla El-Attar
  • Ted Huckabee
  • Lydia Styslinger
  • Saundra Dunson-Franks
  • Larry Rippenkroeger
  • Joanie Stewart
  • Debi Kimsey
  • Leon Lamar
  • Owen D. Stone
  • Joshua Childs
  • Isaac Tillman
  • Cameron Worthen
  • Max Jenkins
  • Eugene Levy
  • Marisa Tomei
  • Emma Jonnz
  • Daniel Martínez
DİĞER
Son dakika haberi: UEFA Konferans Ligi şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı: İşte o liste...
İşte kirli ittifakın fotoğrafı! Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti'nin bayrakları sallandı
Aslan'da Ziyech sıkıntısı! Ayrılık...
Ferdi Avrupa'da ses getiriyor! İlk 5'e girdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 23 Şubat Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 24 Şubat Cumartesi
YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ? | 2024 ÖSYM YÖKDİL baraj puanı var mı?
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN 2024? | Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toprak Avustralya'daki ilk yarışı 5. sırada tamamladı! Toprak Avustralya'daki ilk yarışı 5. sırada tamamladı! 11:17
40 milyon euro önerdiler! Juve'nin yanıtı... 40 milyon euro önerdiler! Juve'nin yanıtı... 11:15
Sinan Boztepe: G.Saray'a puan kaybettirmek istiyoruz! Sinan Boztepe: G.Saray'a puan kaybettirmek istiyoruz! 11:13
Derbi öncesi flaş Aurier gelişmesi! Derbi öncesi flaş Aurier gelişmesi! 10:51
İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman? 10:47
Aslan'da Ziyech sıkıntısı! Ayrılık... Aslan'da Ziyech sıkıntısı! Ayrılık... 10:46
Daha Eski
Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? 10:41
Sivasspor - Pendikspor maçı ne zaman? Sivasspor - Pendikspor maçı ne zaman? 10:35
Ergin Ataman: Başkanlık yapmak istiyorum! Ergin Ataman: Başkanlık yapmak istiyorum! 10:15
G.Saray'dan şaşırtan transfer! G.Saray'dan şaşırtan transfer! 10:14
Buruk'tan oyunculara flaş uyarı! Buruk'tan oyunculara flaş uyarı! 09:55
Ferdi Avrupa'da ses getiriyor! İlk 5'e girdi Ferdi Avrupa'da ses getiriyor! İlk 5'e girdi 09:55