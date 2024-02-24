BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Büyükbaba ile Savaş (The War with Grandpa) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Büyükbaba ile Savaş filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Büyükbaba ile Savaş filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2020 yapımı aksiyon filmi Büyükbaba ile Savaş detayları haberimizde...

BÜYÜKBABA İLE SAVAŞ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Caesar ve onun liderliğindeki maymunlar, acımasız Albay'ın yönettiği insan ordusuyla büyük bir çatışmaya zorlanır. Maymunların hayal edilemez kayıplarından sonra Caesar, karanlık içgüdüleriyle mücadele eder ve türünün intikamını almak için kendi efsanevi macerasına başlar. Yolculuk onları en sonunda yüz yüze getirdiğinde; Caesar ve Albay, türlerinin ve gezegenin kaderini belirleyecek epik bir savaşta birbirlerine karşı savaşırlar.