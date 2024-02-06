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YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 ŞUBAT Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eray kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Eray Bey oldu. Eray Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eray kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 6 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 18:30 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 18:50
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 6 ŞUBAT Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eray kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Eray Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 6 Şubat 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ERAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Şubat yarışmacısı Eray Bey oldu. Eray Bey'in puan tablosu yapılacak olan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DUYGU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Şubat yarışmacısı Duygu Hanım oldu. Duygu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylama sonucu şu şekilde oldu:

Eray: 4

Gökçen: 4

Ezgi: 3

Günday: 4

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