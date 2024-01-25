YEMEKTEYİZ puan tablosu 25 OCAK Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kadir kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Kadir Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 25 Ocak 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KADİR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Ocak Perşembe yarışmacısı Kadir Bey oldu. Kadir Bey'in puan tablosu yapılacak oylama sonrası belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ OSMAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Ocak Çarşamba yarışmacısı Osman Bey oldu. Osman Bey'în puan tablosu yapılan oylama sonrası şu şekilde oldu:

Ecem: 6

Sinem: 4

Leyla: 5

Kadir: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SİNEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Ocak Pazartesi yarışmacısı Sinem Hanım oldu. Sinem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Osman: 4

Leyla: 5

Kadir: 4

Ecem: 4

Toplamda 17 puan alan Sinem Hanım günü tamamladı.