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YEMEKTEYİZ puan tablosu 25 OCAK Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kadir kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Kadir Bey oldu. Kadir Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kadir kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 25 Ocak puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 18:20 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 18:50
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 25 OCAK Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kadir kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Kadir Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 25 Ocak 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KADİR KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 25 Ocak Perşembe yarışmacısı Kadir Bey oldu. Kadir Bey'in puan tablosu yapılacak oylama sonrası belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ OSMAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 24 Ocak Çarşamba yarışmacısı Osman Bey oldu. Osman Bey'în puan tablosu yapılan oylama sonrası şu şekilde oldu:

Ecem: 6

Sinem: 4

Leyla: 5

Kadir: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SİNEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 22 Ocak Pazartesi yarışmacısı Sinem Hanım oldu. Sinem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Osman: 4

Leyla: 5

Kadir: 4

Ecem: 4

Toplamda 17 puan alan Sinem Hanım günü tamamladı.

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