HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NEDİR? Hızlı ve Öfkeli 8 (Fast and Furious 8) filmi oyuncuları kim? Film nerede ve ne zaman çekildi?

Hızlı ve Öfkeli film serisinin son filmi olan Hızlı ve Öfkeli 8, televizyon ekranlarında filmseverler ile buluşacak ve aksiyon sahneleriyle nefes kesecek. Peki, Hızlı ve Öfkeli 8 (Fast and Furious 8) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8 filminin özeti ve detayları haberimizde...

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dominic Toretto eşi Letty balayındadır ve Brian ile Mia da emekli olmuştur. Ekibin geri kalanı hayatına normal bir şekilde devam ederken; gizemli bir kadın olan Cipher'ın Dominic'i kandırarak suça ve yakınlarının ihanetine sürüklemesiyle, ekip daha önce karşılaşmadığı bir sınav karşı karşıya kalır.

Bu olayın şokunu atlatmaya çalışan ekip, Cipher ve Dom'u durdurabilmek için eski düşmanları Deckard Shaw'un (Jason Statham) da yardımına ihtiyaç duyacaktır.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 NEREDE ÇEKİLDİ?

2016 yılının Ocak ayında, Universal'ın filmi Küba'da çekmek için ABD ve Küba hükümetinden onay istediği açıklandı.

Temel çekimler 14 Mart 2016'da İzlanda'da başladı ve Nisan'ın sonlarında Küba'nın başkenti Havana'da devam etti.

Çekimler Nisan 2016'da Akranes'te sürrerken Mayıs'ta Cleveland ve Ohio'da devam etmek üzere planlandı.

Son çekimler yılın sonlarına doğru Atlanta ve New York'ta tamamlandı.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI