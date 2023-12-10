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MASTERCHEF 10 ARALIK KİM ELENDİ? Masterchef elenen son isim kim oldu?

Masterchef'te her hafta olduğu gibi bu hafta da eleme heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca eleme potasına giren yarışmacılar arasından bir kişi hafta sonunda elenen isim oluyor. 10 Aralık Masterchef elenen isim de bu haftaki eleme potasında yer alan yarışmacılar arasından belli olacak. Masterchef kim elendi? sorusunun yanıtı araştırılırken detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 15:31 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 Pazar 15:31
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MASTERCHEF 10 ARALIK KİM ELENDİ? Masterchef elenen son isim kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Geçen hafta eleme potasındaki isimler Dilara, Eren, Tolga ve Esra olmuştu. Somer, Mehmet ve Danilo şefin, belirlenen konsepte uygun yemek yapan yarışmacıların hazırladıklarını tadarak puanladığı programda, izleyiciler merakla "MasterChef All Star'da kim elendi, MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu?" sorularına cevap arıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MASTERCHEF ALL STAR KİM ELENDİ?

Masterchef 10 Aralık elenen isim henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı açıklandığında haberimizin içerisine eklnecektir.

MASTERCHEF 3 ARALIK KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'a 3 Aralık 2023 tarihinde veda eden isim TOLGA oldu.

MASTERCHEF TOLGA KİMDİR?

MasterChef All Star'a veda eden Tolga Şener, 32 yaşındadır. Yarışmaya Ankara'dan katılmıştır. Üniversite eğitimini astronomi bölümünde tamamlamasına rağmen, 2 yıldır aşçılık yapıyor.

Tolga Şener yarışmanın başında kendisini şu sözlerle tanıtmıştı: Adım soyadım Tolga Şener. Ankaralıyım. Yarışmaya Ankara'dan geldim. Aşçıyım, son iki yıldır. Astronom mezunuyum ama gastronomiye döndüm diyebilirim. Bu yoldaki en iyi arkadaşım sakinliğim olacak"

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