İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İnanılmaz Örümcek Adam (The Amazing Spider-Man) oyuncuları kimler?

Andrew Garfield, Emma Stone gibi sevilen oyuncuların başrolünde yer aldığı İnanılmaz Örümcek Adam (The Amazing Spider-Man) filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya devam ediyor. İşte 2012 yılında beyazperdede sinemaseverler ile buluşan İnanılmaz Örümcek Adam filmine dair detaylar...
İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Peter Parker gerçek ailesi tarafından terk edilmiş dayısı ve yengesinin büyüttüğü dahası sosyal hayatta zayıf karakterli, lise çağında bir gençtir. Her ergenin yaşadığı "Ben kimim? Nereye aidim?" sorularını daha derin sormaktadır. Bir yandan da Gwen Stacy'ye körkütük âşıktır. Bir gün babasına ait bir çanta bulan Parker, anne ve babasının ortadan kaybolmasının ardındaki sırları çözmeye karar verir. Karşısına Oscorp şirketi ve babasının eski ortağı olan Dr. Curt Connor'ın laboratuarı çıkar.
Artık Peter Parker için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...
İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
- Andrew Garfield - Örümcek-Adam / Peter Parker
- Emma Stone - Gwen Stacy
- Rhys Ifans - Kertenkele / Dr. Curt Connors
- Denis Leary - Yüzbaşı Stacy
- Martin Sheen - Ben Amca
- Sally Field - May Hala
- Irrfan Khan - Rajit Ratha
- Campbell Scott - Richard Parker
- Embeth Davidtz - Mary Parker
- Chris Zylka - Flash Thompson
- C. Thomas Howell - Jack'in Babası
- Jake Keiffer - Jack
- Kari Coleman - Helen Stacy
- Barbara Eve Harris - Nayan Ritter
- Bryan Boone - Swat Polisi
- Max Charles - Cocuk Peter Parker