İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | İnanılmaz Örümcek Adam (The Amazing Spider-Man) oyuncuları kimler?

Andrew Garfield, Emma Stone gibi sevilen oyuncuların başrolünde yer aldığı İnanılmaz Örümcek Adam (The Amazing Spider-Man) filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya devam ediyor. İşte 2012 yılında beyazperdede sinemaseverler ile buluşan İnanılmaz Örümcek Adam filmine dair detaylar...

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Peter Parker gerçek ailesi tarafından terk edilmiş dayısı ve yengesinin büyüttüğü dahası sosyal hayatta zayıf karakterli, lise çağında bir gençtir. Her ergenin yaşadığı "Ben kimim? Nereye aidim?" sorularını daha derin sormaktadır. Bir yandan da Gwen Stacy'ye körkütük âşıktır. Bir gün babasına ait bir çanta bulan Parker, anne ve babasının ortadan kaybolmasının ardındaki sırları çözmeye karar verir. Karşısına Oscorp şirketi ve babasının eski ortağı olan Dr. Curt Connor'ın laboratuarı çıkar.

Artık Peter Parker için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır...