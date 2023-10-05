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MASTERCHEF BARIŞ - BARBAROS ELENDİ Mİ? | 5 Ekim 2023 Masterchef'te diskalifiye olacak mı, kim elendi?

Masterchef'in 5 Ekim 2023 Perşembe günü yayımlanan fragmanında akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Barış ve Barbaros arasında çıkan sözlü ttartışma fiziksel temasa döndü. Somer şefin "Masterchef tarihinde aday belirlemeyi biraz sonra yapacağımız şekilde yaptığımız hiçbir oyun olmadı" diyerek duyurduğu fragmanı izleyen seyirciler arama motorlarında 'Masterchef Barış, Barbaros elendi mi? 5 Ekim 2023 Masterchef'te diskalifiye olacak mı, kim elendi?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 15:40
MASTERCHEF BARIŞ - BARBAROS ELENDİ Mİ? | 5 Ekim 2023 Masterchef'te diskalifiye olacak mı, kim elendi?

MASTERCHEF BARIŞ - BARBAROS ELENDİ Mİ? | Ekranların en çok izlenen yarışma programı Masterchef, 5 Ekim 2023 Perşembe günü fragmanıyla herkesi ekran başına kilitledi. Barış ile Barbaros arasında atışma olarak çıkan tartışma bir süre sonra fiziksel temasa dönünce seyirciler,'5 Ekim 2023 Masterchef'te diskalifiye olacak mı, kim elendi?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

5 EKİM 2023 MASTERCHEF'TE DİSKALİFİYE OLACAK MI, KİM ELENDİ?

Masterchef'in 5 Ekim Perşembe günü yayımlanacak bölümünün fragmanında, Barış ile Barbaros'un kavga ettiği görüldü. Fiziksel temasın yaşandığı anlarda Barış, fragmanda şu sözleri ifade etti: "Bak, sana diyorum ki sessiz konuş. Niyse sen bizi reklam ediyorsun millete? Sen elini kolunu oynatıyorsun Barbaros? Elin kolun oynuyor. Bak, o elini kolunu... benimle konuşurken indir."

MASTERCHEF BARIŞ - BARBAROS ELENDİ Mİ?

Kendisini engellemeye çalışan Ayaz'ı ise "Bir dakika çekilsene" diyerek iten Barış'ın diskalifiye olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Somer şefin "Çocuklar ne oluyor?" diyerek yarışmacıların yanına doğru gittiği görünürken fragmanın sonunda ise "Masterchef tarihinde aday belirlemeyi biraz sonra yapacağımız şekilde yaptığımız hiçbir oyun olmadı. Bu kadar olaylı çok az gece hatırlıyorum. Üzerindekini çıkarıyorsun." ifadelerini kullandığı görüldü. Bölüm yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

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