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DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE? | Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Uğur Bayraktar'ın oturduğu Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2021 yapımı Dayı: Bir Adamın Hikayesi hakkında arama motorlarında araştırılan 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 12:30
DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE? | Dayı: Bir Adamın Hikayesi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dayı: Bir Adamın Hikayesi, sevilen bir kabadayının hayat hikayesini konu ediyor. Henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adam, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilir. Adam, kahvecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanında çalışmaya başlar. Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu adam kabadayılar ailemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirveye yükselir.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ OYUNCULARI KİM?

  • Ufuk Bayraktar
  • Gizem Karaca
  • Turgut Tunçalp
  • Efe Cevahir Bayraktar
  • Ahmet Varlı
  • Murat Akkoyunlu
  • Ümit Çırak
  • Beste Bereket
  • Kemal Başar
  • Cem Kurtoğlu
  • Banu Fotocan
  • Timur Ölkebaş

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı sinema filmi Dayı: Bir Adamın Hikayesi, 10 Aralık 2021 tarihinde vizyona girdi.

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