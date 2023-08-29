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MIDWAY FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Midway filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Roland Emmerich'in yönetmen koltuğuna oturduğu Midway filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Savaş sahneleriyle nefes kesen Midway filmini televizyon ekranlarında izlemek isteyenler için 2019 yapımı sinema filmi Midway'e dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 17:20
MIDWAY FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Midway filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Senaryosunu Wes Tooke'un kaleme aldığı Midway filmi gündemde yerini aldı ve sinemaseverlere televizyon ekranlarında görsel bir şölen yaşatmaya hazırlanan filmin konusu, oyuncuları araştırılmaya başladı. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla dikkat çeken filme dair detaylar haberimizde...

MIDWAY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Midway, 7 Aralık 1941 sabahı gerçekleşen Pearl Harbor saldırısının, II. Dünya Savaşı'nın çehresini nasıl değiştirdiğini ve bu saldırı sonrasında Amerika'nın fiilen savaşa katılma hikayesini konu alıyor. Pearl Harbour saldırısının yedi ay sonrasında Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen Midway Muharebesi'ne odaklanan film, hikayeyi Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri ile savaşan Amerikan askerlerinin gözünden anlatıyor.

MIDWAY FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Ed Skrein
  • Patrick Wilson
  • Woody Harrelson
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