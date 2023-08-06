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MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ? MasterChef All Star 6 Ağustos kim elendi?

MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Kıyasıya mücadelelerin verildiği haftada elenen isim belli oldu. Peki MasterChef'te kim elendi? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 00:48 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 01:00
MASTERCHEF'TE KİM GİTTİ? MasterChef All Star 6 Ağustos kim elendi?

MasterChef All Star'ın 6 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümü eleme heyecanına sahne oldu. Potada bulunan Esra, Çağatay, Berker, Eda, Eray, Tanya ve Mert iki aşamalı eleme oyununa çıktı.

İlk olarak kreatif tabaklar yapması istenen yarışmacılardan Eda, Eray ve Tanya yaptıkları başarılı yemeklerle potadan çıkmayı başardı.

Son 4'e kalan Esra, Mert, Çağatay ve Berker, ikinci aşamada Mehmet Şef'in imza yemeğini yaptı.

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Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucu en başarısız yemeği yapan Berker, MasterChef All Star'a veda eden isim oldu.

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