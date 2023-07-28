Haberler Magazin PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU (THE BIRTH OF A LEGEND) FİLMİNİN KONUSU NE? | Pele Bir Efsanenin Doğuşu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU (THE BIRTH OF A LEGEND) FİLMİNİN KONUSU NE? | Pele Bir Efsanenin Doğuşu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist'in oturduğu Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Biyografi türündeki 2016 yapımı Pele: Bir Efsanenin Doğuşu hakkında arama motorlarında araştırılan 'Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 12:30
PELE: BİR EFSANENİN DOĞUŞU (THE BIRTH OF A LEGEND) FİLMİNİN KONUSU NE? | Pele Bir Efsanenin Doğuşu oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ne? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Brezilyalı efsanevi futbolcu Pêle'nin hayatı konu ediniyor. 1958 yılında henüz 17 yaşında olan genç Pêle, adını futbol tarihine altın harflerle yazdıracaktır. Zira o yıl Brezilya'ya ilk Dünya Kupasını kazandıran gol onun ayağından çıkmıştır. Brezilya'nın fakir mahallelerinden birinde büyüyen ama sıra dışı oyun tarzı ile sıyrılan Pele, hırslı ve boyun eğmeyen bir karaktere de sahipti. Hayatı yoksullukla doluyken Pele, geleneklerine aykırı ve otantik oyun tarzı ile tüm olasılıklara karşı yenilmez duruşu sayesinde bir ülkenin ününü sonsuza kadar değiştirecektir.

Brezilya futbolunun adını dünyaya duyuran isim olarak tarihe geçen ünlü futbolcunun hayatını beyazperde de ilk oyunculuk deneyimine imza atan Kevin de Paula canlandıyor. Filmin yönetmen ve senaristliğini ise Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist ikilisi beraber üstleniyor.

PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU OYUNCULARI KİM?

  • Pelé
  • Kevin de Paula
  • Vincent D'Onofrio
  • Diego Boneta
  • Mariana Nunes
  • Rodrigo Santoro
  • Seu Jorge
  • Leonardo Lima Carvalho
  • Colm Meaney
  • Felipe Simas
  • Ivan Orlic
  • Garcia Júnior
  • Charles Myara
  • Julio Levy
  • Milton Gonçalves
  • André Mattos
  • Fernando Caruso
  • Brandon Wilson
  • Sérgio Menezes
  • Rafael Henriques
  • Vivi Devereaux
  • Seth Michaels
  • Eric Bell Jr.
  • Mariana Balsa
  • Phil Miler
  • Adriano Aragon
  • Jon Cotterill
  • Tonya Cornelisse
  • Sven Holmberg
  • Thelmo Fernandes
  • José Victor Pires

PELE BİR EFSANENİN DOĞUŞU NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Amerikan yapımı dram ve biyografi filmi Pele: Bir Efsanenin Doğuşu, 2016 yılında çekilmiştir.

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