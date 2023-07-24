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BARBIE NE ZAMAN VİZYONDAN KALKACAK? | Barbie filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni kim?

1959 yılında piyasaya sürülmesinin ardından o tarihten bu zamana kadar genç kızların en sevdiği oyuncaklardan biri olan Barbie bebeğin heyecanla beklenen filmi vizyona girdi. Moda, güzellik ve hayal gücüne dayalı hikayelerle dolu bir dünyada yaşayan, başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling paylaşıyor. Peki Barbie ne zaman vizyondan kalkacak? Barbie filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni kim? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 20:30
BARBIE NE ZAMAN VİZYONDAN KALKACAK? | Barbie filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni kim?

Barbie, yıllarca oyuncak bebekleri çizgi filmleriyle büyük küçük herkesin gönlünü fethetmesinin ardından bu kez de filmiyle hasılat rekorları kırdı. Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmi, dünya çapında adını duyurmasının ardından izlemeyenler tarafından merak konusu oldu. Peki Barbie ne zaman vizyondan kalkacak? Barbie filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni kim? İşre merak edilenler...

BARBIE NE ZAMAN VİZYONDAN KALKACAK?

21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona giren Barbie filminin vizyondan ne zaman kaldırılacağı ise henüz bilinmiyor. Filmlerin vizyonda kalma süresi ortalama 3-4 ay olmasına karşın bu süre, filme gösterilen talebe göre değişiklik gösterebilmektedir.

BARBIE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Barbie, uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini konu ediyor. Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.

BARBIE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  • Margot Robbie
  • Ryan Gosling
  • Greta Gerwig
  • Will Ferrell
  • Emma Mackey
  • Simu Liu
  • Michael Cera
  • Kate McKinnon
  • America Ferrera
  • Hari Nef
  • Issa Rae
  • Ariana Greenblatt
  • Emerald Fennell
  • Alexandra Shipp
  • Ncuti Gatwa
  • Kingsley BEN-ADIR
  • Rhea Perlman
  • Connor Swindells
  • Sharon Rooney
  • Nicola Coughlan
  • Scott Evans
  • Ritu Arya
  • Jamie Demetriou
  • Dua Lipa
  • Ana Kayne
  • Anne Hathaway
  • Luke Mullen
  • Marisa Abela
  • John Cena
  • Helen Mirren
  • Caroline Wilde
  • Ramzan Miah
  • Elli Bamber
  • Justin Price

BARBIE FİLMİ YÖNETMENİ KİM?

2023 yılında vizyona giren Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'dir.

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