BARBIE NE ZAMAN VİZYONDAN KALKACAK? | Barbie filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni kim?

Barbie, yıllarca oyuncak bebekleri çizgi filmleriyle büyük küçük herkesin gönlünü fethetmesinin ardından bu kez de filmiyle hasılat rekorları kırdı. Margot Robbie ile Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı Barbie filmi, dünya çapında adını duyurmasının ardından izlemeyenler tarafından merak konusu oldu. Peki Barbie ne zaman vizyondan kalkacak? Barbie filmi konusu, oyuncuları, yönetmeni kim? İşre merak edilenler...

BARBIE NE ZAMAN VİZYONDAN KALKACAK?

21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona giren Barbie filminin vizyondan ne zaman kaldırılacağı ise henüz bilinmiyor. Filmlerin vizyonda kalma süresi ortalama 3-4 ay olmasına karşın bu süre, filme gösterilen talebe göre değişiklik gösterebilmektedir.

BARBIE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Barbie, uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini konu ediyor. Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.

BARBIE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Margot Robbie

Ryan Gosling

Greta Gerwig

Will Ferrell

Emma Mackey

Simu Liu

Michael Cera

Kate McKinnon

America Ferrera

Hari Nef

Issa Rae

Ariana Greenblatt

Emerald Fennell

Alexandra Shipp

Ncuti Gatwa

Kingsley BEN-ADIR

Rhea Perlman

Connor Swindells

Sharon Rooney

Nicola Coughlan

Scott Evans

Ritu Arya

Jamie Demetriou

Dua Lipa

Ana Kayne

Anne Hathaway

Luke Mullen

Marisa Abela

John Cena

Helen Mirren

Caroline Wilde

Ramzan Miah

Elli Bamber

Justin Price

BARBIE FİLMİ YÖNETMENİ KİM?

2023 yılında vizyona giren Barbie filminin yönetmeni Greta Gerwig'dir.