📺SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 4 Şubat Survivor ödül oyununu kazanan takım

Pazartesi, salı, cumartesi, pazar günleri ekrana gelen Survivor yarışması 2023 sezonuna tüm hızıyla devam ediyor. Yaşanan zor ada şartları ardından zorlu geçen parkurlar yarışmacıları günden güne hırslandırıyor. İki takım arasında oynanan oyunlar bir takıma ödül ve dokunulmazlık kazandırıyor. Peki bu akşam Survivor'da ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor'da dokunulmazlık oyunu ne zaman? Oynanan mücadelelerin sonucu belli oldu mu? İşte yarışmadan son güncel durum...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da yemek ödülü olan oyunu Gönüllüler kazandı