Haberler Magazin MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 9 Aralık MasterChef eleme adayı kim? MasterChef 9 Aralık eleme adayı

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 9 Aralık MasterChef eleme adayı kim? MasterChef 9 Aralık eleme adayı

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 9 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümü yine seyircileri ekran başına kilitledi. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya rekabet verdiler. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına girdi. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 00:40 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 00:50
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI? 9 Aralık MasterChef eleme adayı kim? MasterChef 9 Aralık eleme adayı

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 9 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, kıyasıya yarıştı. Kaybeden takımın yarışmacıları kendi aralarında dokunulmazlık için mücadele etti ve en sonunda 1 isim eleme potasına dahil oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te takım mücadelesi nefesleri kesti. Jürinin değerlendirmesi ardından kırmızı takımda oyunun en başarılı yemeği yapan Görkem, dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Kırmızı takımda dokunulmazlığın sahibi olan Görkem, oylamanın dışında kalan isim oldu. Kırmızı takımda ise eleme adayı, takım oylaması sonucunda Büşra oldu.

DİĞER
Son dakika haberi: Türkiye'nin Hırvatistan'a yaptığını Hırvatlar Brezilya'ya yaptı! 14 yıl sonra aynı senaryo...
18 yaşındaki oğluna bakın! Ebru Şallı “Berom” dediği Beren Tan’ı paylaştı! Görenin nutku tutuldu! “Bu nasıl bir yakışıklılık...”
Jesus o isimde ısrarcı! Yönetim harekete geçti...
Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MasterChef eleme adayı kim oldu? (8 Aralık)
MasterChef büyük ödülü kim kazandı? (7 Aralık)
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
KASTAMONU TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
NİĞDE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı Arda Güler'de mutlu son! Anlaşma sağlandı 22:48
A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! A.Efes Litvanya'dan galibiyetle ayrıldı! 22:45
Burak Bekaroğlu Hatayspor ile anlaştı! Burak Bekaroğlu Hatayspor ile anlaştı! 22:35
Samsunspor ile Yeni Malatya yenişemedi! Samsunspor ile Yeni Malatya yenişemedi! 22:29
Darüşşafaka Manisa'da kazandı! Darüşşafaka Manisa'da kazandı! 21:36
1. Lig'de 18-19. hafta programları açıklandı! 1. Lig'de 18-19. hafta programları açıklandı! 21:07
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu programı açıklandı! 19:42
Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... Süper Lig'de 15-18. hafta programı açıklandı! F.Bahçe - G.Saray maçı... 19:31
G.Saray Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor G.Saray Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor 18:21
Zalgiris - Anadolu Efes | CANLI Zalgiris - Anadolu Efes | CANLI 18:14
G.Saray set vermeden kazandı! G.Saray set vermeden kazandı! 18:00
Göztepe ve Altay’dan hükmen mağlubiyet açıklaması Göztepe ve Altay’dan hükmen mağlubiyet açıklaması 17:55