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DA VINCI'NİN ŞİFRESİ (THE DA VINCI CODE) FİLMİNİN KONUSU NE? | Da Vinci'nin Şifresi filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Başrollerinde Tom Hanks ve Audrey Tautou'nun yer aldığı Da Vinci'nin şifresi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. Televizyon ekranlarında da gösterime giren ünlü film Da Vinci'nin Şifresi hakkında merak edilenleri, filmin konusunu, oyuncularını ve çekim tarihini haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 16:00 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2022 Pazar 16:00
DA VINCI'NİN ŞİFRESİ (THE DA VINCI CODE) FİLMİNİN KONUSU NE? | Da Vinci'nin Şifresi filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Ron Howard'ın yönettiği ve başrollerinde Tom Hanks ve Audrey Tautou'nun boy gösterdiği Da Vinci'nin şifresi, televizyon ekranlarında yer almasının ardından seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki Da Vinci'nin Şifresi (The Da Vinci Code) filminin konusu ne? Da Vinci'nin Şifresi filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Dan Brown'un kaleme aldığı romandan uyarlanan filmin detayları haberimizde...

DA VINCI'NİN ŞİFRESİ (THE DA VINCI COD) FİLMİNİN KONUSU NE?

Film Paris'e konferans vermek için gelen Profesör Robert Langdon'a (Tom Hanks) Louvre Müzesi'nden gelen bir ölüm haberiyle başlıyor. Başlarda bu ölümle hiçbir bağının bulunmadığına inanan Langdon, işin içine girdikçe tüm dünyayı sarsacak bilgilere ulaşacaktır. Fransız kriptolog ajan Neveu (Audrey Tautou) ile bir maceraya atılan profesör, bu esnada hem polisten hem de Opus Dei denilen tarikattan kaçmaktadır.

DA VİNCİ'NİN ŞİFRESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Tom Hanks (Prof.Robert Langdon)
  • Audrey Tautou (Sophie Neveu)
  • Jean Reno (Yüzbaşı Fache)
  • Ian McKellen (Sir Teabeng - Öğretmen)
  • Paul Bettany (Silas)
  • Alfred Molina (Peder Aringorosa)

DA VİNCİ'NİN ŞİFRESİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı film 2006 yılında gösterime girmiştir.

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