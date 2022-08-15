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KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR? | Kanlı Dövüş (Lady Bloodfight) oyuncuları kimler? Kanlı Dövüş filmi ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğuna Chris Nahon'un oturduğu Kanlı Dövüş filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Dikkat çeken senaryosuyla ve başarılı oyuncu performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanan 2014 yapımı Kanlı Dövüş filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 17:00
KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR? | Kanlı Dövüş (Lady Bloodfight) oyuncuları kimler? Kanlı Dövüş filmi ne zaman çekildi?

Kanlı Dövüş (Lady Bloodfight) filminin oyuncuları ve konusu araştırılmaya başladı, sinemaseverleri ekran başına toplayan Kanlı Dövüş (Lady Bloodfight) filmine dair detaylar gündemde yerini aldı. İşte Kanlı Dövüş (Lady Bloodfight) filmi hakkında bilinmesi gerekenler....

KANLI DÖVÜŞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Güzel ama sorunlu bir genç kadın olan Jane'in dövüş teknikleri Japon karate şampiyonu Oshima'nın dikkatini çeker. Oshima, "The Kumite" adındaki, kadın dövüşçülerin yer aldığı yeraltı turnuvasında Jane'in antrenörü olmak ister.

Aylar süren yoğun bir antrenman programından sonra Jane, dünyanın en ölümcül kadın dövüşçüleriyle karşılaşmak için artık hazırdır. Turnuva'da ayrıca Oshima'nın Çinli çırağının dövüşçüsü Ling de yer almaktadır.

KANLI DÖVÜŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Amy Johnston
  • Muriel Hofmann
  • Kathy Wu
  • Jenny Wu
  • Jet Tranter
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