Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminin oyuncuları kimler? Konusu ne? Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi ne zaman, nerede çekildi?

Charlie'nin Çikolata Fabrikası filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Charlie'nin Çikolata Fabrikası filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2005 yapımı fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası detayları haberimizde...

CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fakir bir aileden gelen Charlie Bucket, zamanının çoğunu, alamadığı çikolataların hayalini kurmakla harcamaktadır. Willy Wonka adındaki popüler çikolata imparatorunun, kendine bir veliaht araması sebebiyle düzenlediği yarışma, onun hayatını değiştirecektir.

CHARLIE'NİN ÇİKOLATA FABRİKASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly, Helena Bonham Carter, Noah Taylor