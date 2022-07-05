Haberler Magazin 2. çocuğunu bekleyen Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den tatil pozları!

2. çocuğunu bekleyen Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den tatil pozları!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil'in eşi 5.5 aylık hamile olan Amine Gülşe, Kapadokya'dan renkli kareler paylaştı. İşte Amine Gülşe'nin çok konuşulan o fotoğrafları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 16:43
2. çocuğunu bekleyen Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den tatil pozları!

Fenerbahçe'ye transferi büyük gündem yaratan Mesut Özil'in oyuncu ve manken olan eşi Amine Gülşe Kapadokya'da tatilini sürdürüyor

2. çocuğunu bekleyen Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den tatil pozları!

5.5 aylık hamile olan 29 yaşındaki Amine Gülşe, tatilinden renkli fotoğraflar paylaşıyor.

2. çocuğunu bekleyen Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den tatil pozları!

BİRÇOK OLUMLU YORUM ALDI!

Karnıı git gide belirginleşen Amine Gülşe, karnını tutarken yaptığı paylaşım ile birçok olumlu yorum aldı.

2. çocuğunu bekleyen Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den tatil pozları!

MESUT ÖZİL İLE 2. ÇOCUKLARINI BEKLİYORLAR

Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

2. çocuğunu bekleyen Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den tatil pozları!

Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı.

2. çocuğunu bekleyen Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den tatil pozları!

2. çocuklarını ise kısa zamanda kucaklarına almayı bekliyorlar.

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