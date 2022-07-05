2. çocuğunu bekleyen Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den tatil pozları!

Fenerbahçe'ye transferi büyük gündem yaratan Mesut Özil'in oyuncu ve manken olan eşi Amine Gülşe Kapadokya'da tatilini sürdürüyor
Fenerbahçe'ye transferi büyük gündem yaratan Mesut Özil'in oyuncu ve manken olan eşi Amine Gülşe Kapadokya'da tatilini sürdürüyor
5.5 aylık hamile olan 29 yaşındaki Amine Gülşe, tatilinden renkli fotoğraflar paylaşıyor.
BİRÇOK OLUMLU YORUM ALDI!
Karnıı git gide belirginleşen Amine Gülşe, karnını tutarken yaptığı paylaşım ile birçok olumlu yorum aldı.
MESUT ÖZİL İLE 2. ÇOCUKLARINI BEKLİYORLAR
Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.
Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı.
2. çocuklarını ise kısa zamanda kucaklarına almayı bekliyorlar.