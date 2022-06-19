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SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 19 Haziran 2022 Survivor 1. eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor.Survivor yeni bölümde haftanın 1. dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor haftanın 1. dokunulmazlığını kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' gibi soruların yanıtlarını arama motorlarında araştırmaya başladı. Survivor yeni bölümüne dair tüm detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 23:21 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 00:30
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 19 Haziran 2022 Survivor 1. eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Merakla beklenen 1. dokunulmazlık oyunu 19 Haziran Pazar günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçecek yarışmada heyecan doruğa çıktı. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR ALL STAR 2022 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan isim Adem oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'da 1. eleme adayı Adem'in kararı neticesinde Berkan oldu.

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