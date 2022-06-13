Haberler Magazin SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 13 Haziran Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 13 Haziran Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı...

Survivor All Star 2022'de haftanın 2. dokunulmazlık oyunu yarışmanın sıkı takipçileriyle buluşacak ve kazananın belli olmasının ardından toplanacak konseyde haftanın 2. eleme adayı açıklanacak. Peki, 13 Haziran Pazartesi günü Survivor 133. yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazanacak, Survivor'da 2. eleme adayı hangi yarışmacı olacak? İşte Survivor yeni bölümün detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 12:30
SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? | 13 Haziran Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı...

Survivor 2022'nin 133. yeni bölümünde oynanacak dokunulmazlık oyunu nefes kesecek ve dokunulmazlığı kazanarak eleme adayı çıkarmak zorunda kalmayacak takım belli olacak. Peki, 13 Haziran Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazanacak, haftanın 2. eleme adayı kim olacak? İşte Survivor yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da dokunulmazlığı kazanan takım, yayınlanacak yeni bölümün akabinde haberimizde yer alacak.

SURVIVOR ALL STAR 2022 HAFTANIN 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da dokunulmazlığı kazanan takımın belli olmasının ardından toplanacak konseyde, haftanın ikinci eleme adayı belirlenecek ve oy çokluğuyla ismi yazılan yarışmacı eleme adayı olacak.

SURVIVOR'DA HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

13 Haziran Pazar günü Gönüllüler takımından Nisa haftanın birinci eleme adayı oldu.

ÜNLÜLER:

  • Adem
  • Ayşe
  • Batuhan
  • Hikmet
  • Nagihan

GÖNÜLLÜLER:

  • Atakan
  • Berkan
  • Ogeday
  • Nisa
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