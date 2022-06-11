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SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Soygun (Heist) filminin oyuncuları kim, Soygun filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğuna Scott Mann'in oturduğu 2015 yapımı Soygun filminin konusu ve oyuncuları, filmseverler tarafından araştırılmaya başladı. Televizyon ekranlarında izleyici ile buluşacak Soygun filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte Soygun filmine dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 15:32
SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Soygun (Heist) filminin oyuncuları kim, Soygun filmi nerede ve ne zaman çekildi?

2015 yılında ilk kez izleyici ile buluşan Soygun filmi yönetmenliğini Scott Mann üstlenirken; filmin senaryosunu Max Adams ve Stephen Cyrus Sepher kaleme almıştır. Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Soygun filminin konusu, oyuncuları ve filme dair merak edilen detaylar haberimizde...

SOYGUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kızının hastalığı sebeiyle 300 bin $'a ihtiyacı olan Luke,çalıştığı kumarhanenin sahibi olan 'Papa' lakaplı Francis Silva'dan borç ister fakat reddedilir. Luke'un kızını kurtarabilmek için tek çaresi kumarhaneyi soymaktır ve bunun için iş arkadaşı Cox'un başını çektiği bir ekip kurar.

Kumarhaneden 3 milyon $ çalmayı başaran ekip, tam kaçacakken işler sarpa sarar. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşıan ekip, bir belediye otobüsünü kaçırıp içindeki yolcuları rehin alır.

Peki, Luke kızını kurtarabilecek midir?

SOYGUN FİLMİ OYUNCU KADROSU

  • Jeffrey Dean Morgan
  • Dave Bautista
  • Robert De Niro
  • Kate Bosworth
  • Gina Carano
  • D.B. Sweeney
  • Summer Altice
  • Rosie Fellner
  • Mark-Paul Gosselaar
  • Morris Chestnut
  • Lydia Hull
  • Alyssa Julya Smith
  • Tyler Jon Olson
  • Lance E. Nichols
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