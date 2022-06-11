SOYGUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | Soygun (Heist) filminin oyuncuları kim, Soygun filmi nerede ve ne zaman çekildi?

2015 yılında ilk kez izleyici ile buluşan Soygun filmi yönetmenliğini Scott Mann üstlenirken; filmin senaryosunu Max Adams ve Stephen Cyrus Sepher kaleme almıştır. Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Soygun filminin konusu, oyuncuları ve filme dair merak edilen detaylar haberimizde...

SOYGUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kızının hastalığı sebeiyle 300 bin $'a ihtiyacı olan Luke,çalıştığı kumarhanenin sahibi olan 'Papa' lakaplı Francis Silva'dan borç ister fakat reddedilir. Luke'un kızını kurtarabilmek için tek çaresi kumarhaneyi soymaktır ve bunun için iş arkadaşı Cox'un başını çektiği bir ekip kurar.

Kumarhaneden 3 milyon $ çalmayı başaran ekip, tam kaçacakken işler sarpa sarar. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşıan ekip, bir belediye otobüsünü kaçırıp içindeki yolcuları rehin alır.

Peki, Luke kızını kurtarabilecek midir?

SOYGUN FİLMİ OYUNCU KADROSU