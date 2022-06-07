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SURVIVOR KİM ELENDİ? 7 HAZİRAN SURVIVOR KİM GİTTİ?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan dorukta. Yeni bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yerini eleme ve konseye bıraktı. 4. eleme adayının da belirlenmesinin ardından adaya veda edecek isim ortaya çıktı. Survivor'un sıkı takipçileri, arama motorlarında yeni bölüm ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor 2022'de adaya veda eden isim kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 00:30 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022 Çarşamba 00:30
SURVIVOR KİM ELENDİ? 7 HAZİRAN SURVIVOR KİM GİTTİ?

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 7 Haziran Salı günü izleyiciyle buluşan yeni bölümde ödül oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Peki, Survivor'da kim elendi? Survivor 7 Haziran adaya kim veda etti? Ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da kıyasıya bir rekabet içerisinde geçen ödül oyununda kazanan taraf Ünlüler oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da eleme adayları belli oldu. 1. eleme adayı Hikmet, 2. eleme adayı Evrim, 3. eleme adayı Nisa ve 4. eleme adayı Anıl olmuştu.

SURVIVOR KİM ELENDİ?
7 Haziran 2022 Salı günü yayınlanan yeni bölümde elenen isim Ünlüler takımından Evrim Keklik oldu.

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