SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 Haziran Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu 5 Haziran Pazar günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 125. yeni bölüme dair merak edilenler...



SURVIVOR ALL STAR 2022 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da oynanan haftanın 3. dokunulmazlık oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu. Böylece Ünlüler takımı bir aday daha çıkarmak zorunda kaldı.



SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlüler takımının ada konseyi sonucu haftanın 3. eleme adayı netleşecek. Takım arkadaşlarından en çok oyu alan Nisa eleme adayı oldu.

Survivor'da haftanın ilk iki eleme adayı Evrim ve Hikmet olarak belirlenmişti.