Haberler Magazin SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 Haziran Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu!

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 Haziran Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyecan her geçen bölüm daha da artıyor. Survivor'ın yeni bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Yarışmanın sıkı takipçileri, 'Survivor 2022 haftanın 3. dokunulmazlığını kim kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? Haftanın eleme adayları kimler?' sorularının cevabını arama motorunda araştırmayı sürdürüyor. İşte 5 Haziran 2022 Survivor 125. bölüme dair merak edilenler...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2022 Pazar 23:09 Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2022 Pazartesi 00:23
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 5 Haziran Survivor üçüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu 5 Haziran Pazar günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 125. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da oynanan haftanın 3. dokunulmazlık oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu. Böylece Ünlüler takımı bir aday daha çıkarmak zorunda kaldı.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Ünlüler takımının ada konseyi sonucu haftanın 3. eleme adayı netleşecek. Takım arkadaşlarından en çok oyu alan Nisa eleme adayı oldu.

Survivor'da haftanın ilk iki eleme adayı Evrim ve Hikmet olarak belirlenmişti.

DİĞER
Yeşilçam’ın iki efsanesi Türkan Şoray ve Kadir İnanır bir arada! Türkan Şoray’dan Kadir İnanır’a 44 yıl sonra aynı bakış: Biz hiç ayrılmadık ki!
SON DAKİKA: A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika'yı 3-1 mağlup etti
Golcü bombası patlıyor! Süper yıldız Fener'e çok yakın
U17'de finalin adı belli oldu! İşte maçın golleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
🌳DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor’da Bayram Bektaş dönemi Samsunspor’da Bayram Bektaş dönemi 00:15
Mostafa Mohamed attı Mısır kazandı Mostafa Mohamed attı Mısır kazandı 00:08
İspanya 1 puana razı! İspanya 1 puana razı! 23:47
U17'de finalin adı belli oldu! İşte maçın golleri U17'de finalin adı belli oldu! İşte maçın golleri 23:47
Yunanistan'ı Bakasetas taşıyor! Yunanistan'ı Bakasetas taşıyor! 23:45
Portekiz İsviçre'yi 4 golle geçti! Portekiz İsviçre'yi 4 golle geçti! 23:40
Daha Eski
İskandinav derbisinde kazanan Norveç! İskandinav derbisinde kazanan Norveç! 23:36
Messi patlaması! 5 gol birden Messi patlaması! 5 gol birden 23:04
A Milli Futbol Takımı Litvanya'da A Milli Futbol Takımı Litvanya'da 23:03
Dünya Kupası'na Avrupa'dan son bilet Galler'in! Dünya Kupası'na Avrupa'dan son bilet Galler'in! 21:42
Portekiz - İsviçre maçı CANLI Portekiz - İsviçre maçı CANLI 21:09
Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı! Filenin Sultanları Belçika'ya şans tanımadı! 21:05