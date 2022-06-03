SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 1. dokunulmazlık oyunu 3 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 123. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

Böylelikle Gönüllüler takımı ada konseyine giderek isim yazmak zorunda kaldı. Eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA? SURVIVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?



Survivor 2022'de yeni takımlar belli oldu.

ÜNLÜLER:

Adem

Batuhan

Evrim

Nisa

Anıl

GÖNÜLLÜLER:

Berkan

Atakan

Hikmet

Ayşe

Ogeday

Nagihan