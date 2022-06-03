Haberler Magazin SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan haftanın 1. dokunulmazlık oyunu ile doruğa çıktı. Survivor'un sıkı takipçileri, 'Survivor yeni bölüm izle, Survivor dokunulmazlık oyunu, Survivor yarışmacıları, Survivor fragman, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?' sorgulamalarını sürdürürken; 3 Haziran Survivor All Star 2022'de dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın 1. eleme adayına dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 23:53 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 00:00
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 1. dokunulmazlık oyunu 3 Haziran Cuma günü izleyicilerle buluştu. Büyük bir rekabet içinde geçen yarışmada heyecan doruğa çıktı. İşte Survivor 123. yeni bölüme dair merak edilenler...

SURVIVOR ALL STAR 2022 1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler oldu.

Böylelikle Gönüllüler takımı ada konseyine giderek isim yazmak zorunda kaldı. Eleme adayı belli olunca haberimizde yer alacak.

SURVİVOR'DA KİM HANGİ TAKIMDA? SURVIVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

Survivor 2022'de yeni takımlar belli oldu.

ÜNLÜLER:

Adem

Batuhan

Evrim

Nisa

Anıl

GÖNÜLLÜLER:

Berkan

Atakan

Hikmet

Ayşe

Ogeday

Nagihan

DİĞER
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