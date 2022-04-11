4. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 11 nisan 2022 Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? | Dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı

Survivor All Star'da dokunulmazlık mücadelesi ekrana geldi! Haftanın ilk üç dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımından üç eleme adayı belirlenirken, haftanın 4. eleme adayı şimdiden merak edilenler arasında yer aldı. Haftanın ilk eleme adayı Survivor Barış, 2. eleme adayı Survivor Gizem, 3. eleme adayı Perviz oldu. Peki, 11 Nisan Pazar akşamı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Haftanın 4. eleme adayı kim olacak? İşte detaylar...

11 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK? HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLACAK?

11 Nisan Survivor All Star'da bu haftanın son dokunulmazlık oyunu ekrana gelecek. Haftanın 4. eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım yeni bölümün akabinde haberimizde yer alacak.

10 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI? 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım dün akşam lazanya ödülünün sahibi oldu. Kadınlar yarışını ünlüler, erkekler mücadelesini de gönüllüler kazandı. 3. dokunulmazlığın kazananı da gönüllüler oldu.

Bu hafta 3. eleme adayı ise yine ünlüler takımından Perviz oldu.

9 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 9 Nisan Cumartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununda kazanan takım Gönüllüler oldu.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmıştı ve ünlüler takımından Barış ilk aday olarak belirlenerek yokluk adasına gitti. İkinci aday da ünlüler takımından çıktı. Ada konseyinde yapılan oylamanın ardından haftanın ikinci eleme adayı Gizem Memiç oldu.