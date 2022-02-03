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Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı'ya hakaret eden şahsın cezası belli oldu!

Son dakika haberleri... Galatasaray'dan geçtiğimiz haftalarda ayrılan teknik direktör Fatih Terim ile kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya sosyal medya üzerinden hakaret ve beddua eden kişinin cezası belli oldu. Mahkeme, şahsın 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 09:49
Fatih Terim ile Buse Terim Bahçekapılı'ya hakaret eden şahsın cezası belli oldu!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, kendisine ve babasına sosyal medya üzerinden beddua eden Mehmet Y. adlı kişiye 60 bin liralık tazminat davası açmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre mahkeme, "İnşallah bebeğinin mezarını ellerinle kazarsın" diyen şahsın 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Önce Fatih Terim'e sinkaflı küfür paylaşımlarında bulunan Mehmet Y. isimli kullanıcı, ardından Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya beddua içeren bir yorum yazdı. Yazılanı okuyunca şoke olan Buse Terim, babası Fatih Terim ile birlikte avukatı Candaş Gürol aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Yaşanan olay sonrası 60 bin lira tazminat talebine bulunan baba-kızın açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek Mehmet Y.'nin 22 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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