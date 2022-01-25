Haberler Magazin 📺 Destan 8. Bölüm İZLE - ATV Destan yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

📺 Destan 8. Bölüm İZLE - ATV Destan yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

ATV'nin büyük beğeniyle izlenen dizisi Destan, 25 Ocak akşamı 8. Yeni bölümüyle dizinin sıkı takipçilerinin evlerine konuk oldu. Dizinin takipçileri ise internette "Destan 8. full canlı izle", "Destan son bölüm tek parça izle" ve "atv Destan yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Destan 8. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 00:09
📺 Destan 8. Bölüm İZLE - ATV Destan yeni bölüm TEK PARÇA FULL HD İZLE

Destan dizisi 8. yeni bölümüyle ATV ekranlarından izleyicilerle buluştu. Dizinin takipçileri şimdi internette "Destan 8. full canlı izle", "Destan son bölüm tek parça izle" ve "atv Destan yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Destan 8. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Destan 8. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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DESTAN 8. BÖLÜM KONUSU

Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar.

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Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir. Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır. Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır.

Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!

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