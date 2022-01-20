Camdaki Kız 27. Bölüm İZLE - Camdaki Kız 27. bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan devam ediyor. Camdaki Kız'ın 30 Aralık Perşembe günü ekranlara gelen 26. bölümünde önemli gelişmeler yaşanmıştı. Yaklaşık 20 günlük aranın ardından Camdaki Kız dizisi geri döndü.

20 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan Camdaki Kız 27. yeni bölüm büyük beğeni topladı. Dizinin son bölümünde Nalan, Sedat ve Meliha'nın görüntülerini izlemişti. Nalan'ın vereceği tepki ve bundan sonra neler olacağı merakla bekleniyordu.

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CAMDAKİ KIZ 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 27. bölümde Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar.

👉CAMDAKİ KIZ 27. BÖLÜM izlemek için TIKLAYIN



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İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur.

Nalan ve Sedat evliliği ne olacak? Nalan'ın planları neler?

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