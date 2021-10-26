Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz SON BÖLÜM İZLE - atv CANLI İZLE EDHO 200. Bölüm CANLI İZLE (EDHO TEK PARÇA FULL İZLE)

atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümü izleyiciyle buluşuyor. 26 Ekim Salı günü saat 20.00'de ekranlara gelecek EDHO dizisi yine merakla bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm full izle, atv EDHO izle, atv canlı yayın izle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm canlı yayın izle aramaları yapıyor. EDHO 200. bölüm fragmanı ise yayınlandı: "Namını kaybedersen her şeyini kaybedersin!" İşte yeni bölüm ile ilgili tüm detaylar...





Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm özeti:

Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur. İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.



Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 200. bölüm fragmanı



Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) hakkında

Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in karşısında bu sefer daha zorlu bir sınav vardır: Avrupa'nın en büyüğü olmak. Bakalım güç savaşlarında kazanan taraf kim olacak, dünyayı sömüren güçler mi, onlara başkaldıran Çakırbeyliler mi?

Yapım: atv

Yönetmen: Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz, Baran Özçaylan

Oyuncular: Oktay Kaynarca, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Turgay Tanülkü

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