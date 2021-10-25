Aleyna Tilki kimdir? Aleyna Tilki annesi kim? Aleyna Tilki kaç yaşında? (Aleyna Tilki şarkıları dinle)

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında'Gesi Bağları' şarkısıyla adını duyuran Aleyna Tilki, Konyalıdır. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Trabzon, babası Mehmet Tilki Konyalıdır. 28 Mart 2000 Konya doğumlu Aleyna Tilki, 2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla çıkış yakalarken daha sonra; 'Sen Olsan Bari', 'Yalnız Çiçek' , 'Dipsiz Kuyum' , 'Yalan', 'Bu Benim Masalım', 'Sır' ve 'Nasılsın Aşkta' şarkılarıyla gündem olmayı başardı. İşte 'aleyna tilki instagram', 'aleyna tilki nereli', 'aleyna tilki kaç yaşında' aramalarının cevabı...

Aleyna Tilki: Sesimi annemden aldım

Aleyna Tilki 2014 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında adından söz ettirmeye başladı. 2000 yılında Konya'da dünyaya gelen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel Trabzon, babası Mehmet Tilki Konyalıdır. 1.65 boyundaki Aleyna Tilki, verdiği bir röportajda sesini annesinden aldığını söylemiştir.







"Gördüğünüz kadar sevimli bir yapım yok"

Aleyna Tilki, bir dergiye yaptığı açıkalmada; "Normalde beni sahnede gördüğünüz kadar pembe, tatlı, sevimli bir yapım yok. Hatta uzaktan bakıldığında ilk başta soğuk bile görünebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki: Opera söylüyordum

2016 yılında söylediği ve 500 milyondan fazla tık alan Cevapsız Çınlama şarkısıyla çıkış yakalayan Aleyna Tilki, "Hayalimde daha alternatif bir şeyler yapmak vardı. Çoğunlukla rock, cazz ve opera söylüyordum." dedi.





İşte Bu Benim Masalım dizisi

Söylediği şarkılarla gündem olan Aleyna Tilki, 2021 yılında exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizinde rol almaya başladı. Aleyna Tilki bu dizide Survivor yarışmasında gündem olan Cemal Can Canseven'le birlikte başrolleri paylaşıyor.

İlk İngilizce şarkı: Retrograde!

Aleyna Tilki, 2021 yılında sözlerini Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee'nin yazdığı ilk İngilizce şarkısı 'Retrograde'yi seslendirdi.

Aleyna Tilki Retrograde dinle -





Aleyna Tilki'nin 2014 yılında Yetenek Sizsiniz programında söylediği Gesi Bağları şarkısı - İZLE





Aleyna Tilki şarkıları

Söylediği her şarkı Youtube'da milyonlarca kez izlenen Aleyna Tilki'nin şarkıları şöyle:

Aleyna Tilki Çevapsız Çınlama dinle -





Aleyna Tilki Sen Olsan Bari dinle -





Aleyna Tilki Yalnız Çiçek dinle -







Aleyna Tilki Dipsiz Kuyum dinle -







aleyna tilki instagram : https://www.instagram.com/aleynatilkiofficial/?hl=tr