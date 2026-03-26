Konyaspor kritik virajda

Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 06:50
Konyaspor, Süper Lig'in 27. Hafta öncesinde düşme hattını yakından ilgilendiren bir fikstüre giriyor. Yeşilbeyazlı ekip, özellikle önündeki iki maçtan alacağı sonuçlarla sezonun geri kalanını daha rahat geçirmeyi hedefliyor. Anadolu Kartalı, Samsunspor ve Karagümrük karşılaşmalarından 6 puan çıkarması halinde ligde kalma yolunda büyük avantaj elde edecek.